El fenómeno Operación Triunfo llega al Roig Arena el 18 de julio

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La gira de Operación Triunfo 2025 recalará en el Roig Arena de València el próximo 18 de julio. Los dieciséis concursantes del talent show musical se subirán al escenario para interpretar una selección de los temas más destacados de la edición.

Así lo anunció Chenoa anoche durante la emisión en directo de la Gala 7. Claudia Arenas, Crespo, Cristina, Guille Toledano, Guillo Rist, Laura Muñoz, Lucía Casani, María Cruz, Olivia, Teyou, Tinho, Max, Judit, Carlos, Salma de Diego e Iván Rojo partirán en gira por primera vez para cantar en directo ante los miles de seguidores que se congregan cada lunes frente a sus televisiones.

Las entradas para el concierto de OT2025, programado para el 18 de julio de 2026, ya están a la venta en la web www.roigarena.com.