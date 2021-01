Feria Valencia cierra el proceso para que la Generalitat asuma su deuda sin oposición de ningún obligacionista

VALÈNCIA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Feria Valencia ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como 'hecho relevante' que ningún titular de los bonos que la institución emitió para financiar su obras de ampliación se ha pronunciado en contra de que la Generalitat asuma la deuda que el recinto mantiene con ellos desde entonces, y que en estos momentos asciende a 227,5 millones de euros.

En este sentido, Feria Valencia señala que una vez transcurrido el plazo de un mes que se concedió a los bonistas que no habían manifestado su opinión en la Asamblea de Obligacionistas del pasado 15 de diciembre, -en la que el 90% aprobó la subrogación de la deuda por parte de la Generalitat- para que pudieran ejercer su derecho a pronunciarse, "no ha habido ningún obligacionista que haya mostrado su opinión desfavorable".

Al objeto de proporcionar la "máxima transparencia y garantías jurídicas" a dicha operación, los titulares de las obligaciones que no emitieron su voto sobre la subrogación por no estar presentes o representados (10%) tenían un mes para expresar su oposición, algo que finalmente no ha sucedido.

Transcurrido ya este plazo sin que nadie se haya mostrado en contra, se entiende prestado el consentimiento y ya solo queda realizar los trámites para formalizar la subrogación ante el Registro Mercantil, la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (Iberclear) y AIAF Mercado de Renta Fija, S.A.

El cierre de este proceso para la subrogación de la deuda financiera de Feria Valencia por parte de la Generalitat permitirá centrarse ahora los siguientes pasos para el relanzamiento de la actividad ferial: la formalización del acuerdo definitivo entre el Ayuntamiento de València y la Generalitat, que trabajan en una permuta de terrenos --por el que el consistorio cedería los terrenos donde se ubica el recinto a cambio de otros--, y el establecimiento de un nuevo modelo ferial.

La idea es culminar el proceso de reestructuración de la institución ferial y liberar de deudas y cargas a la entidad, de forma que pueda adaptarse y "adecuar su estructura de forma más ágil, moderna y adecuada a las nuevas exigencias y condiciones, como ha quedado en evidencia tras la Covid", apuntaban desde la Generalitat en su momento, tras la Asamblea de Obligacionistas de diciembre.

UNA TRANSACCIÓN CON COMPLEJA ESTRUCTURA

La subrogación por parte de la Generalitat en la emisión de obligaciones de Feria Valencia implica una transacción con una complicada estructura de garantías jurídicas y financieras que, además, debe tener en cuenta el mantenimiento de los derechos y expectativas de los obligacionistas que suscribieron la emisión en su momento inicial. Este complejo proceso, del que no se conocen precedentes, se inició en abril de 2019.

En este momento se decidió que los obligacionistas tendrían la última palabra en una futura Asamblea General y, para ello, la Generalitat decidió contar con asesoramiento jurídico externo especializado; se procedió a identificar a los obligacionistas y se sustituyó el Comisario inicial (persona física) por la empresa Bondholders, especializada en labores de Trustee y representación, con la finalidad de garantizar la máxima profesionalidad y transparencia en el proceso.

En noviembre de 2019 se alcanzó un principio de acuerdo con la aseguradora Assured Guaranty que contemplaba el mantenimiento de su garantía en caso de subrogación, siempre que se cumplan determinadas condiciones. Ya en enero de 2020 se firmó el Memorandum of Understanding entre Generalitat, Feria Valencia y AG Europe que recogía los términos en los que la aseguradora se comprometía a mantener su aseguramiento en caso de subrogación de la deuda por parte de la Generalitat.

En el pleno del 10 de julio, el Consell quedó informado del estado de la asunción de deuda de Feria Valencia por parte de la Generalitat, manteniendo las características esenciales de la Emisión.

A finales del mes de julio se publicó la resolución de la Secretaría Autonómica de Modelo Económico y Financiación por la que la Generalitat aprobaba la subrogación de la Generalitat como emisor de la deuda de Feria Valencia con los obligacionistas por valor de 227,5 millones de euros, con mantenimiento de las características esenciales y del aseguramiento de Assured Guaranty,

Finalmente, el pasado mes de diciembre se celebró la Asamblea General de Obligacionistas que aprobó por mayoría (90%) la subrogación de la deuda y ahora, transcurrido un mes sin que el 10% restante se haya pronunciado en contra se da por prestado el consentimiento para concluir la operación.