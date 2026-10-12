Feria Valencia se consolida como "motor" del turismo MICE y supera los 54.000 visitantes a 'Inspira Diseño'

Feria Valencia se consolida como el principal motor del turismo MICE - MARCOS SORIA ROCA

VALÈNCIA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Feria Valencia ratifica su posición como "el principal motor del turismo MICE" --Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions-- de la Comunitat Valenciana tras "batir todas las previsiones" en la recién clausurada convocatoria conjunta 'València Inspira Diseño', que ha reunido la oferta de Feria Hábitat València, Textilhogar, Espacio Cocina SICI y 360 by Cevisama.

En concreto, el certamen ha recibido un total de 54.388 visitas profesionales de los que el 15% correspondió a compradores internacionales, superando la cifra de los 8.100 profesionales extranjeros procedentes de mercados estratégicos como Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, México, Reino Unido, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Polonia o Marruecos", destaca la organización en un comunicado.

Tomando como referencia los registros oficiales de la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) del Instituto Nacional de Estadística (INE), el viajero internacional que se desplaza a España por motivos profesionales desembolsa una media de 1.471 euros por estancia, prácticamente el doble que el turista vacacional estándar.

De este modo, la afluencia de compradores extranjeros generó una inyección económica directa estimada en más de 12 millones de euros en la planta hotelera, la restauración, el transporte y el comercio local durante las cuatro jornadas de certamen.

A este impacto se añade el arrastre del 85% restante de visitantes de procedencia nacional, integrado por distribuidores, grupos de compra y una notable presencia de prescriptores técnicos: decoradores e interioristas (22,6%), profesionales de tiendas especializadas (17,9%), agentes comerciales (10,2%), arquitectos (9,5%) y diseñadores (11,6%).

La tracción de Feria Valencia converge con el excelente posicionamiento que la ciudad ostenta en los circuitos internacionales. Según el último balance de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), Valencia se mantiene firme como la tercera plaza de España (solo tras Madrid y Barcelona) con 46 congresos internacionales en 2025 y más de 400 en la última década, situándose además en el puesto 29 del ranking de toda Europa por delante de ciudades como Róterdam o Fráncfort. Los informes de ICCA señalan que un congresista internacional gasta una media diaria de 774 euros, demostrando la alta rentabilidad del sector de reuniones.

Pero el papel Feria Valencia trasciende el calendario de ferias y eventos para consolidarse como infraestructura estratégica. De acuerdo con el estudio de impacto económico elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), la actividad de Feria Valencia aporta 880,9 millones de euros anuales a la economía autonómica y sostiene más de 15.000 empleos directos e indirectos a tiempo completo. El análisis evidencia además un multiplicador por el cual cada euro invertido en la actividad del recinto genera más de 23 euros de retorno en la producción de la Comunitat Valenciana.

Con la suma del éxito de citas industriales como "València Inspira Diseño", la actividad del Palacio de Congresos, la Ciudad de las Artes y las Ciencias y las sedes universitarias de la ciudad, Valencia confirma que el turismo de negocios no es un segmento complementario, sino una industria consolidada, que desestacionaliza y de alto valor añadido para el tejido empresarial valenciano.