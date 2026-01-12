Feria Valencia programa 100 ferias y eventos para 2026

El calendario de Feria Valencia para 2026 es de los más "ambiciosos y diversificados" de los últimos años - FERIA VALENCIA

VALENCIA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Feria Valencia ha programado para 2026 un total de 100 certámenes y eventos los que hace que la institución encare el año con uno de los calendarios "más ambiciosos y diversificados" de los últimos años y que consolide su posición como primer foco de atracción para el turismo de negocios en la Comunitat Valenciana.

La programación prevista combina grandes certámenes internacionales, ferias profesionales "altamente" especializadas, eventos transversales y citas abiertas al público, en una estrategia orientada a maximizar el impacto económico, la generación de negocio y la proyección internacional del tejido empresarial valenciano.

El director general de Feria Valencia, Mariano Clemente, ha destacado que la actividad sigue orientada "a la atención a los sectores fundamentales para la economía valenciana, tales como todos los vinculados con el mundo del interiorismo. Estamos ante un año potente. Con una fortaleza creciente en la captación de eventos externos que nos eligen como destino por el gran potencial de la ciudad y por las excepcionales características técnicas de nuestro recinto", ha subrayado.

INTERIORISMO Y HABITAT

Uno de los grandes pilares del calendario 2026 vuelve a ser el ecosistema del interiorismo y el hábitat, un ámbito en el que Feria Valencia es referente internacional. Feria Hábitat València, Textilhogar Home Textiles Premium, Espacio Cocina SICI y 360 by CEVISAMA conforman una oferta conjunta que sitúa a València como punto de encuentro "imprescindible" para la industria del mueble, la iluminación, el equipamiento de baño, la cerámica, la cocina, los textiles para el hogar, la arquitectura y el diseño, según ha señalado la institución.

El calendario 2026 refuerza igualmente el peso de los certámenes industriales y tecnológicos, con citas de referencia como FIMMA y Maderalia, especializadas en maquinaria, herramientas y proveedores para los sectores de la madera, el mueble y la decoración. Estos eventos, que se celebran de forma conjunta, convierten a Feria Valencia en un gran escaparate de innovación industrial, automatización y soluciones productivas avanzadas.

A ello se suman ferias vinculadas a la logística y la cadena de suministro, como Intralogistics VLC, así como encuentros profesionales relacionados con la sostenibilidad y la transición ecológica, como Ecofira, que reflejan la adaptación del calendario ferial a los grandes retos económicos, medioambientales y tecnológicos que afrontan las empresas.

La flor y la planta tendrán su espacio propio en una nueva y "potente" edición de Iberflora y la moda infantil y la puericultura se reunirán de nuevo en Fimi y BabyKid un año más. El deporte también es una apuesta clara y en 2026 el recinto albergará diversos eventos de carácter deportivo, que tendrán su expresión "más potente" en las dos ferias del corredor de la maratón y la media maratón, Expo 42 K Feria Valencia y Expo 21 K Feria Valencia.

MOTOR DEL TURISMO DE NEGOCIOS

Más allá de la dimensión estrictamente sectorial, Feria Valencia desempeña un papel clave como motor del turismo de negocios en la Comunitat Valenciana, según ha explicado la entidad que ha destacado que cada año, los eventos que se celebran en el recinto generan decenas de miles de desplazamientos profesionales, con un impacto directo en sectores como la hostelería, el transporte, el comercio y los servicios.

El servicio al territorio sigue siendo un "eje fundamental" de la actividad, según el director de Feria Valencia. "Somos el principal motor del turismo de negocios en la Comunitat y eso nos exige un esfuerzo comercial a la altura del compromiso que tenemos con ese papel dinamizador de la economía valenciana", ha subrayado.

El calendario 2026 refleja esa estrategia de captación de eventos externos y congresos profesionales que eligen València como sede no solo por su conectividad, sino también por la capacidad técnica del recinto ferial y la experiencia organizativa acumulada a lo largo de más de un siglo de historia.

Uno de los elementos diferenciales del modelo de Feria Valencia es su capacidad para generar negocio tangible para las empresas expositoras. Algunos de los expositores calculan que obtienen hasta el 20% de su facturación anual gracias a su participación en los eventos organizados en el recinto, ha destacado Clemente que ha explicado que "eso es fruto de las virtudes de los propios productos del expositor, pero también del esfuerzo que se hace en feria para traer a nuestros eventos a los grandes compradores de todo el mundo".

La internacionalización es, en este sentido, una constante en la estrategia ferial por lo que se mantiene una "firme" apuesta por los programas de compradores, las misiones comerciales y la atracción de grandes grupos de distribución, prescriptores y decisores de compra procedentes de mercados clave.

"Celebramos ferias que reúnen a cientos de empresas que, aunque son de los mismos sectores tienen intereses asimétricos. Conseguir alinearlos en un evento y acercarles compradores que cubran sus expectativas es nuestra función", ha subrayado Clemente.

El calendario de 2026 combina los grandes certámenes profesionales con eventos de carácter social, cultural y familiar que refuerzan la vinculación histórica de Feria Valencia con la ciudadanía. Citas como Expojove, la Feria Internacional de València, el Salón del Cómic o los eventos vinculados al ocio y el entretenimiento forman parte de una programación diversa que amplía el impacto del recinto más allá del ámbito estrictamente empresarial. Esta diversificación contribuye a consolidarla como un espacio "abierto, dinámico y conectado con su entorno, capaz de albergar desde grandes encuentros internacionales hasta eventos de proximidad con una fuerte implantación social".