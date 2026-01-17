Junta anuncia 400.000 euros en subvenciones para la compra y renovación de instrumentos, con 166 beneficiarios

I Encuentro Nacional de Compositores de Música Sacra Procesional - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha anunciado este sábado durante la presentación en Sevilla del I Encuentro Nacional de Compositores de Música Sacra Procesional en la Real Fábrica de Artillería, la convocatoria de 400.000 euros en subvenciones, siendo 2.500 euros la cantidad máxima por beneficiario, dedicado a compra y renovación de instrumentos. De la misma, se beneficiarán 166 bandas de música de Andalucía.

Según ha enmarcado la Junta en una nota, con estas ayudas las entidades beneficiarias, procedentes de las ocho provincias andaluzas, podrán renovar y comprar instrumentos de viento, de madera y metal, de percusión y cualesquiera otros utilizados por las bandas.

Estas ayudas, convocadas el pasado 1 de septiembre, en régimen de concurrencia no competitiva, se dirigen a las asociaciones o fundaciones culturales de carácter musical sin ánimo de lucro y las hermandades y cofradías que tengan vinculadas o adscritas bandas de música, que estén inscritas en el registro público que resulte exigible conforme a su normativa de aplicación y tengan su domicilio social en la comunidad autónoma andaluza.

De las 166 entidades beneficiarias, un total de 35 corresponden a bandas de música de la provincia de Sevilla; 26 a bandas de la provincia de Jaén; 24 a agrupaciones de Almería; otras 20 a entidades de la provincia de Granada; 18 a agrupaciones malagueñas; 15 a bandas musicales de la provincia de Huelva; y las 28 restantes corresponden a agrupaciones de Córdoba y Cádiz, con 14 en cada una de ellas.

En el acto ha estado de igual forma presente el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien ha remarcado durante su intervención al respecto de la celebración del Encuentro que "la música sacra procesional como un elemento clave de la identidad sevillana y su función como embajadora cultural: "Allí donde suena una marcha procesional, está Sevilla, Andalucía y España". Asimismo, ha defendido su categoría artística y la de sus autores e intérpretes.

Asimismo, ha enfatizado que el encuentro busca "dignificar a compositores e intérpretes", señalando la proyección internacional de la música procesional sevillana. En este sentido, ha citado ejemplos históricos y contemporáneos, desde la impresión que causó a Igor Stravinsky en 1921 hasta la interpretación global de marchas como La Madrugá de Abel Moreno y su presencia en películas como Alatriste, así como la influencia del género en artistas actuales como C. Tangana.