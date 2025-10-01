El Festival Circarte llena Alicante con espectáculos y talleres en octubre

ALICANTE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Circarte llenará Alicante de espectáculos circenses y malabares entre el 3 y el 26 de octubre con la participación de una veintena de compañías locales, nacionales y extranjeras. La 16 edición de esta cita culminará con una gala en el Teatro Principal.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha participado en la presentación junto a los organizadores del certamen y ha señalado que "Circarte es un festival muy especial lleno de sorpresas y de magia del que pueden disfrutar todos los públicos y que además tiene una vertiente social importante".

"Está muy consolidado en la ciudad y también colabora en nuestro empeño de descentralizar la cultura acercándose a los barrios, por lo que desde el Ayuntamiento seguimos colaborando con ellos", ha añadido la edil.

El festival se celebra en distintos puntos de la provincia. En Alicante tienen su espacio en el Centro Cultural Las Cigarreras, el Solar de Virgen del Remedio, la Plaza de Argel, la Plaza Benalúa y a Plaza de la Cruz, así como en el Teatro Arniches, el Paraninfo de la Universidad de Alicante (UA) y el Teatro Principal.

Los organizadores han programado exhibiciones, talleres abiertos al público familiar y adulto y dos grandes jornadas, una solidaria y otra de fiesta para la clausura con concierto y "sorpresas", según ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.