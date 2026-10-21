El Festival Cultural Renaixement mira al Siglo de Oro valenciano y recuerda a Jaume I y los Borja

El IVC celebra la X edición del Festival del Renaixement - GVA

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La décima edición del Festival Cultural Renaixement reunirá, del 22 al 25 de octubre en el Monasterio de San Miguel de los Reyes de València, reúne conciertos, jornadas de debate en torno al Siglo de Oro valenciano, visitas guiadas y una cena temática inspirada en el Renacimiento.

La inauguración del certamen, que impulsa el Institut Valencià de Cultura (IVC), en colaboración con la Fundación Cultural CdM, tendrá lugar este jueves, 22 de octubre, a las 20.00 horas con el recital de la soprano Beatriz Lafont y el programa 'La Romanina, Vittoria Archilei'.

La jornada continuará a las 22.30 horas con la actuación de la Orquesta Andalusí & Compañía Transfermove, que presentará 'Balansiya, Oh València! Tu no ets tu, abans la conquesta', un repertorio en memoria del poeta, compositor y filósofo Ibn Bajja, conocido como Avempace,

El viernes 23 de octubre, a las 20.00 horas, el grupo italiano L'Homme Armé, dirigido por Fabio Lombardo, interpretará 'Spontava il dì, Florència, Màntua i la nuove musiche', un recorrido por los intercambios culturales y musicales entre Florencia y Mantua en formato íntimo y de cámara.

Ese mismo día, a las 22.30 horas, Capella de Ministrers, dirigida por Carles Magraner, ofrecerá el programa 'Amors e cansò, homenatge a Jaume I' en el Claustro. La formación, referente nacional e internacional de la música histórica con 39 años de trayectoria artística, realizará un viaje a la época medieval de la mano de trovadores como Berenguer de Palou o Ponç d'Ortafà.

Las actuaciones concluirán el sábado 24 de octubre, a las 20.30 horas, con el concierto de la Acadèmia CdM y el programa 'El convit", una comedia madrigalesca basada en 'Il Festino' de Adriano Banchieri, publicada en Venecia en 1608.

Asimismo, el festival albergará las III Jornadas sobre el Siglo de Oro valenciano, que se celebrarán los días 22 y 23 de octubre y girarán en torno a la figura del rey Jaume I con motivo del 750 aniversario de su fallecimiento.

Organizadas por el escritor y catedrático de la Universitat de València Vicent Josep Escartí, las jornadas reunirán a especialistas de distintas universidades para analizar la trascendencia histórica, cultural y literaria del monarca y el contexto de una etapa clave para la incorporación del territorio valenciano al mundo europeo, también en el ámbito de la música y la literatura.

TRADICIONAL 'SOPAR DELS BORJA'

La programación concluirá el sábado 24 de octubre con el tradicional 'Sopar dels Borja', una cena temática alrededor de esta influyente familia valenciana con poesía, danza y música del Renacimiento.

La iniciativa gastronómica consta de entrantes, plato principal, bebida y postre, así como un menú literario en torno a los Borja y la poesía del Siglo de Oro valenciano de Joan Emili Roig. La reserva puede realizarse a través de la página web del festival hasta el 22 de octubre e incluye el concierto de la Acadèmia CdM.

Además, el certamen ha programado dos visitas guiadas por el Monasterio de San Miguel de los Reyes, a las que se puede acceder sin reserva, que tendrán lugar los días 24 y 25 de octubre a las 12.00 horas, con salida desde la puerta de la iglesia.

El Festival Cultural Renaixement está organizado por la Conselleria de Cultura, Educación y Universidades, a través del Institut Valencià de Cultura y la Fundación Cultural CdM, con la colaboración de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals y València Music City del Ayuntamiento de València, Diputación de València y Mercavalència, así como con el apoyo de la Red Europea de Música Antigua (REMA).

El encuentro cuenta con el distintivo de calidad Mediterranew Musix y con el sello europeo EFFE, otorgado por la Asociación de Festivales Europeos (EFA) a festivales destacados por su compromiso con las artes escénicas y su repercusión internacional.