El Festival internacional Prime the animation! celebra su 14ª edición bajo el lema 'Libertad'

El Festival Internacional de Nuevos Talentos del Cine de Animación, Prime the Animation!, - PRIME THE ANIMATION!,

VALÈNCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Valencia acogerá Del 24 al 31 de octubre de 2026 la 14ª edición del Festival Internacional de Nuevos Talentos del Cine de Animación, Prime the Animation!, que este año se celebra bajo el lema 'Libertad' en una invitación a reflexionar sobre "la independencia en el proceso creativo, la pluralidad de voces y la riqueza que surge cuando cada creador desarrolla su visión personal sin imposiciones externas", según ha informado la Organización en un comunicado.

La libertad se entiende aquí como "la fuerza motriz de la innovación, la diversidad y la conexión humana". El cartel y cortinilla animada de esta edición la ha realizado Julia Skala, galardonada en la edición anterior. El tema 'Libertad' fomenta la creación desde la autonomía y la imaginación, promueve la diversidad de estilos, técnicas y narrativas, y refuerza el carácter educativo, inclusivo y cultural del festival.

La inauguración tendrá lugar el 24 de octubre en la Filmoteca Valenciana , con la proyección de la película 'Las aventuras del Príncipe Ahmed' de la realizadora alemana Lotte Reiniger, que cumple 100 años de su primera proyección. Irá acompañado de música en directo por Sonia Megías.

Los cortometrajes competirán por los siguientes galardones: Mejor Corto Internacional; Mejor Corto Experimental; Mejor Corto Nacional; Premio del Público; Diploma al Mejor Proyecto; Diploma Gifafío y Mejor Póster de los cortos a concurso. También se proyectará una muestra de cortinillas animadas creadas por distintas escuelas del ámbito nacional. Los cortometrajes ganadores se podrán ver en la clausura del festival , el 31 de octubre en la Filmoteca Valenciana.

PROYECCIÓN DE LA SELECCIÓN OFICIAL

Las proyecciones de cortos a concurso se realizarán en sesiones matinales en el auditorio de la Facultad de Bellas Artes de la UPV , los días 28, 29 y 30 de octubre. Cada programa tendrá una duración aproximada de 50 minutos, con obras que exploran diversas técnicas, estilos visuales y narrativas. Al finalizar, se celebrarán charlas con profesionales del sector.

También los programas a concurso se podrán ver sesiones de tarde en la Sala SGAE Centre Cultural València, los días 26, 27 y 28 de octubre . También habrá charlas profesionales: BSO para cortos de animación, colaboración entre estudiantes del Máster en Animación UPV y del Máster en Scoring de Berklee College of Music VLC; Proceso del boceto en animación, por Esther Morales; Proyectos de animación , con el estudio Cuervo Cuadrado; y Diseño de personajes en proyectos de animación , por Maroto.

Por otro lado, el jueves se celebrarán reuniones 'one to one' con convocatoria abierta en la web del festival y se habilitará un espacio de networking para fomentar colaboraciones entre participantes. La jornada finalizará con la proyección de cortos animados de la RED FAN.

El sábado 31 de octubre, en el auditorio de CaixaForum Valencia, se presentarán los 6 proyectos seleccionados entre más de 25 propuestas. Los creadores realizarán 'un pitch' ante profesionales del sector, quienes ofrecerán 'feedback'. Los dos proyectos ganadores recibirán una acreditación profesional para el MIFA (Annecy, Francia), gracias a la colaboración con NonStop Barcelona Animació.

UN FESTIVAL PARA NUEVOS TALENTOS

Más que un evento profesional, Prime the Animation! es una plataforma para impulsar a jóvenes creadores en el mundo de la animación. La proyección del programa RED FAN mostrará obras de autores emergentes de Portugal, Italia, Grecia, Chipre y España. Prime the Animation! es el único festival internacional en España dedicado exclusivamente a nuevos talentos y óperas primas en cine de animación.

En esta edición, participan 28 países en la competición de cortometrajes, consolidando el festival como un espacio de intercambio creativo y desarrollo profesional.

La cita está organizada por la Universitat Politècnica de València, en colaboración con Fundación Cañada Blanch; y colaboran Filmoteca Valenciana IVC, el Centro Cultural Nave3 Ribes del Ayuntamiento de Valencia, CaixaForum Valencia, Facultat de Belles Arts, Departamento de Dibujo, Máster en Animación UPV, Grupo Animación UPV y Generación Espontánea.