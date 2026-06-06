Festival de Les Arts anuncia la cancelación de la segunda jornada y la devolución de las entradas del día

Preparativos para el Festival de les Arts, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, a 28 de mayo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - ROBER SOLSONA / EUROPA PRESS

VALENCIA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Les Arts ha anunciado la suspensión de los conciertos programados para este sábado. Además, la organización ha avanzado que va a proceder a la devolución íntegra del saldo restante de las pulseras, del importe de las entradas de día del sábado, así como del 50 por ciento correspondiente de todos los tipos de abono: General, VIP y Golden VIP.

En un comunicado, la organización informa de que el Ayuntamiento de València y la Dirección General de CACSA les han notificado que hoy no pueden celebrar la segunda jornada de Festival de les Arts. Por ello, próximamente se habilitará un canal específico para gestionar las devoluciones y cualquier incidencia que pueda surgir durante este proceso. El Festival promete trabajar para que se realice "de la forma más ágil y sencilla posible".

"Sabemos lo que significa esta noticia para las miles de personas que esperábamos vivir este segundo día de uno de los festivales más icónicos de nuestra ciudad. También sabemos lo que supone para las decenas de artistas, los cientos de trabajadores, colaboradores, proveedores y para toda la comunidad que formamos parte de Festival de les Arts", apuntan.

Según señalan, esta decisión "no parte" de la organización y explican que desde que tuvieron conocimiento de la sentencia el 25 de marzo de 2026, por la que se estima la demanda de unos pocos vecinos del edificio ubicado en la Avenida Profesor López Piñero nº10, y se condena al Ayuntamiento de València por vulneración de derechos fundamentales negándoselos la posibilidad de ser parte en dicho procedimiento, han trabajado "de manera incesante" para encontrar "una solución que permitiera la celebración de Festival de les Arts en la ciudad".

Durante este tiempo, aseguran haber mantenido abiertas dos líneas de trabajo paralelas: tratar de mantener el festival en la Ciutat de les Arts i les Ciències, encontrando un equilibrio entre el descanso de los vecinos y la celebración del festival en las mejores condiciones posibles y buscar espacios alternativos que permitieran asegurar la celebración del festival si esta primera vía no prosperaba.

Sobre la primera opción, la organización afirma haber mantenido "numerosas reuniones" con CACSA y la Generalitat Valenciana con el objetivo de garantizar la continuidad del evento en su ubicación habitual, "respetando los derechos de los vecinos y el disfrute del público".

La segunda línea de trabajo, indican, consistió en buscar espacios alternativos que permitieran asegurar la celebración del festival si esta primera vía no prosperaba, llegando a visitar espacios como La Marina de València o el Circuito Ricardo Tormo en Cheste.

Esa "voluntad" de encontrar soluciones "queda demostrada" por el traslado de otros eventos de la promotora, como 'Love The 90's' y 'I Love Reggaeton', al Estadi Ciutat de València. Sin embargo, la organización se muestra "enormemente triste" y "frustrada" tras comprobar que, "durante todo este proceso", no ha tenido "la oportunidad de mantener una reunión con la Alcaldía del Ayuntamiento de València ni con responsables del consistorio para estudiar conjuntamente posibles alternativas que permitieran garantizar el futuro del festival en la ciudad".

20 MINUTOS ANTES

Ante esta situación, desde la organización afirman que se vieron "obligados" a "seguir trabajando hasta el final para hacer viable la celebración de Festival de les Arts en su emplazamiento habitual". Para ello, desarrollaron un proyecto que incorporaba nuevas soluciones de ingeniería acústica, rediseñaba espacios y optimizaba toda la producción del festival con el objetivo de compatibilizar la celebración del evento con el descanso de los vecinos. Un trabajo, a su parecer, que "quedó acreditado durante la jornada celebrada ayer viernes donde se reunieron más de 25.000 personas".

"Siempre hemos actuado desde la voluntad de acuerdo, el cumplimiento de la normativa vigente y la búsqueda de soluciones que permitieran seguir desarrollando un proyecto cultural consolidado y respetuoso con su entorno. Hemos trabajado hasta el último momento para evitar llegar a esta situación", subrayan.

Sin embargo, afean haber recibido la comunicación por parte de la Dirección General de CACSA de no poder celebrar la segunda jornada de Festival de les Arts "20 minutos" antes de la hora programada de apertura de puertas al público.

"Lamentamos profundamente que, después de todos los esfuerzos realizados por vosotros, artistas, equipos técnicos, proveedores, patrocinadores y organización el desenlace haya sido este. Pero también creemos que es importante mirar más allá de lo ocurrido hoy. Festival de les Arts lleva más de una década formando parte de la vida cultural de València. (...) Es uno de los días más tristes de nuestra historia. (...) Estamos seguros que muy pronto volveremos a disfrutar de la enorme felicidad que supone cantar y bailar juntos", concluye la organización.

ACTAS POR INCUMPLIMIENTO ACÚSTICO

Según un documento al que ha tenido acceso Europa Press, CACSA ha acordado suspender la celebración del Festival de Les Arts prevista para este sábado "en tanto en cuanto no se dé cumplimiento a los requerimientos previstos en la resolución del Ayuntamiento de València y sin perjuicio de las eventuales decisiones que en materia de orden público pudiera adoptarse por la autoridad pública competente" y, después de recibir a las 14.51 horas de este sábado la resolución del Ayuntamiento de Valencia, se indica "ordenar al promotor del Festival de Les Arts 2026, así como a CACSA, para que procedan a la suspensión inmediata del funcionamiento de las fuentes sonoras perturbadoras en los tres escenarios hasta que sean corregidas las deficiencias existentes, de acuerdo con los antecedentes y consideraciones precedentes".

Asimismo, CACSA ha adoptado este decisión tras haber sido informada a las 14.49 horas de este sábado por parte de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana de que se ha constatado "'in situ', algunas irregularidades relativas el límite legal de sonido establecido" y de "posibles infracciones acústicas" y de un acta de propuesta de sanción cumplimentada en el propio recinto.

En la resolución, consultada por Europa Press, consta que en el contrato formalizado entre CACSA y los promotores existía una cláusula en la que se determinaba que en caso de que durante la celebración del evento, la autoridad competente levantara acta, denunciara, o pidiera dictar requerimiento o adoptara cualquier medida de control por presunto incumplimiento de la normativa vigente en materia de ruido", "CACSA podrá a su sola discreción y en su caso a cancelar la segunda jornada del evento".

Según han informado a Europa Press fuentes municipales, el Ayuntamiento no tiene potestad para ordenar la suspensión del festival y, en este caso, lo que ha hecho es cumplir con lo acordado por un juez que determinó que se adoptaran medidas para impedir que se vulnerara el derecho s la intimidad de los vecinos.

Al levantarse acta por el servicio de licencias y la propia Policía autonómica competente en materia de espectáculos de que había un incumplimiento de la normativa acústica, así se ha comunicado a CACSA. En todo caso, insisten fuentes municipales que el ayuntamiento se ha limitado a cumplir la sentencia que dictó un juez.