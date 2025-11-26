El festival Locos por la Música València llenará el Roig Arena con siete horas de rock y pop de los 80 y 90

Showcase de Seguridad Social - CARLOS MAJADAS CARMONA

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un cartel repleto de algunos de los artistas "más destacados del pop y rock nacional de los 80 y los 90", como Revólver, Seguridad Social, Los Rebeldes, La Guardia, Amistades Peligrosas, Girasoules y Rafa Sánchez, integran la propuesta Locos por la Música Valencia, la cita que acogerá el próximo 13 de diciembre el Roig Arena de València.

Este miércoles se ha celebrado en el Aeropuerto de Valencia, con el apoyo de Aena y Binter, la presentación oficial del festival con la actuación de Seguridad Social.

Las bandas participantes se subirán al escenario de Roig Arena para hacer sonar en directo durante más de siete horas "las canciones que marcaron una época".

El festival Locos por la Música aterriza en València con su segunda edición, la primera en 2019 en el pabellón de La Fonteta, y está vez "da un salto" y amplía su aforo para trasladarse, al igual que ha hecho el Valencia Basket, al Roig Arena, uno de los recintos más novedosos y de mayor capacidad de la ciudad.

El evento está organizado por Sena Productions y cuenta con el patrocinio de Aena y Binter, y con la colaboración de Fundación Asindown como entidad solidaria comprometida con la inclusión real de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual. Las entradas están disponibles en roigarena.com y enterticket.com.