El festival Medusa retrasa la apertura de su segundo día por la previsión de tormentas

Medusa Festival - RAUL BARCIA

VALÈNCIA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Medusa Festival ha comunicado que este sábado la apertura de puertas de la segunda jornada del evento se retrasará a las 20.00 horas aproximadamente ante "las previsiones meteorológicas adversas previstas para primeros horas de esta tarde, las cuales han sido confirmadas tanto por Aemet como por expertos meteorólogos".

Así lo ha trasladado la organización del evento en las redes sociales del certamen. Cabe recordar que la provincia de Valencia tiene activos este sábado avisos meteorológicos de nivel amarillos por lluvias y tormentas durante la tarde.

El festival ha lamentado los inconvenientes que la decisión de atrasar la apertura pueda ocasionar a los asistentes. "La tomamos pensando en la seguridad y comodidad de todos", ha asegurado.

Medusa prevé reanudar su programación a las 20.00 horas, aunque ha advertido que "esta hora quizás puede sufrir alteraciones según la evolución de las previsiones meteorológicas". "¡Hoy va a ser un gran día de música y fiesta! Sólo que preferimos ser precavidos y empezar un poco más tarde", concluye el festival