El festival MUV regresa a los Poblados Marítimos de València con 16 conciertos y una programación ampliada

Archivo - Imagen de archivo del festival MUV! Música Urbana València - REMITIDA FESTIVAL MUV! - Archivo

VALÈNCIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El festival MUV! Música Urbana València celebrará sus jornadas principales los días 27 y 28 de febrero de 2026, aunque la programación se extenderá durante todo el mes con propuestas culturales, musicales y artísticas en distintos espacios de los Poblados Marítimos.

Esta nueva edición llega con "una programación ampliada, un enfoque renovado y una nueva identidad visual creada por mp_posada", avanza la organización en un comunicado.

Los 16 conciertos principales programados para los días 27 y 28 de febrero se repartirán entre espacios que ya son parte del mapa musical del MUV!: La Batisfera, Burning House, Fábrica de Hielo, Sociedad Musical Poblados Marítimos, Stonecastle Brewery, Teatre El Musical (TEM) y los centros culturales Reina 121 y Escorxador.

Estos espacios, junto con las entidades del barrio, los locales colaboradores, Caixa Popular, Acipmar (Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales del Marítimo) y los patrocinadores oficiales --Tyris y La Fantástica Soda-- son también quienes hacen posible el MUV!

Más allá de los días oficiales del festival, MUV! ofrecerá un amplio programa de actividades a lo largo de febrero, todas ellas acompañadas por actuaciones musicales. En las próximas semanas se anunciarán sus contenidos completos.