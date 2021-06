El Festival Serenates vuelve a finales de junio con Pablo Milanés, la OV, Melómanos y Kairós Project

VALÈNCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) y la Universitat de València (UV) han presentado la 34 edición del festival Serenates, que se celebrará en el claustro de La Nau del 24 de junio al 1 de julio con ocho conciertos, entre los cuales destacan el cantautor Pablo Milanés, la Orquesta de València, Melómanos y Kairós Project

Las Serenates 2021 llevarán como artista invitado al cantautor Pablo Milanés, el próximo día 26 de junio, que presentará en la Universitat de València su última producción, 'Días de luz', un espectáculo íntimo, sorprendente y emocionante que abre un nuevo horizonte esperanzador en estos momentos tan críticos e inciertos, según ha explicado la Generalitat en un comunicado.

Desde su nacimiento, Serenates dedica su programación, de base ecléctica, a la música compuesta e interpretada principalmente por músicos valencianos. Además, una de sus finalidades es ser un escenario para la formación, la creación y la innovación, de aquí que sirva de marco de estrenos absolutos y de debuts de producciones propias.

Otras características que diferencian Serenates del resto de propuestas culturales valencianas son la alta participación de músicos jóvenes (este año, más del 60% de los artistas son menores de 26 años), así como de mujeres (las cuales forman más del 65% del elenco).

PROGRAMACIÓN

Como es habitual en la programación de Serenates, actuarán así mismo las diferentes formaciones universitarias valencianas, aprovechando este marco emblemático para presentar, por un lado, dos estrenos absolutos.

Por un lado, el Grupo de Danza de la Universitat de València, acompañado por los músicos de la Academia Capella de Ministrers, dará el pistoletazo de salida al festival con la producción propia 'Antes de la luz'.

Por otra parte, bajo la dirección de Francesc Valldecabres, el Orfeó Universitari de València, en su actuación del domingo 27, ofrecerá el concierto 'Distopía' que incluirá el debut de la obra 'This is your judgement', de la joven compositora Luz Martín, sobre conceptos de utopía y distopia.

La Orquestra Filharmònica de la Universitat de València retomará en Serenates, lunes 28, la programación extraordinaria por su 25 cumpleaños con un concierto dedicado a Verdi, junto con alumnos de canto del Conservatorio Superior de Música de València, todos ellos a las órdenes de la directora titular de la OFUV, Beatriz Fernández Aucejo.

La Orquestra de València volverá al claustro de La Nau, viernes 25, con un programa del ciclo dedicado a Amparo y José Iturbi por el 125 cumpleaños del nacimiento del segundo. Bajo la batuta del director valenciano David Gómez, la orquesta interpretará una obertura de Martín y Soler, un concierto para dos pianos y una sinfonía de Mozart. La entrada para este espectáculo será gratuita con reserva previa 72 horas antes del comienzo.

Otra agrupación que repite en Serenates es Melòmans. Martes 29, vuelve al claustro del edificio histórico de la Universidad con una propuesta musical fresca, dinámica y divertida: 'Se canta pero no se toca-Live' es el espectáculo que, a través de cuatro voces a cappella, realizará una revisión de canciones de hoy y de ayer ("y de la semana que viene", dicen), con el humor como vehículo.

No faltará en Serenates el papel protagonista de la mujer (más del 65% de los participantes en el festival son mujeres) con el homenaje de Kairós Project, miércoles 30, a la figura de Nadia Boulanger, la obra de la cual es fundamental en la transición musical entre los siglos XIX y XX.

Finalmente, cerrará el 34 Festival Serenates, jueves 1 de julio, la actuación de la Orquesta de Jazz del Conservatorio Superior de Música Joaquim Rodrigo de València, dirigida por Jesús Santandreu. Esta joven formación pondrá en escena una interpretación dinámica que desplegará numerosos matices y colores del repertorio para big band tradicional y contemporánea, con una interesante miscelánea de pop moderno, arreglos sobre obras del romanticismo ruso y otros toques atrevidos.

La imagen del cartel del festival ha sido creada por la alumna de Grado en Diseño del EASD València Irene Rubio Pérez, ganadora del concurso convocado por la Fundación General de la Universitat de València y la Escuela. La ilustración capta la luz nocturna que caracteriza el festival, así como su carácter heterogéneo.

Todos los espectáculos empezarán a las 22 horas y la venta de entradas, a un precio simbólico de tres euros, se efectuará a través de latenda.es/entrades, excepto para el concierto de la Orquesta de València el día 25 de junio, que es gratuito con reserva previa a partir de 72 horas antes del comienzo. La capacidad para todos los espectáculos será limitada.