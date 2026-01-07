Fevama incorpora a IKEA Ibérica como nuevo asociado

Una tienda Ikea. - IKEA

VALÈNCIA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial de la Madera y Mueble de la Comunitat Valenciana (Fevama) ha aprobado la incorporación de IKEA Ibérica como nuevo asociado, "un hito" que la entidad considera que "refuerza" la posición de la Federación como patronal del sector del hábitat, la madera y el mueble en la Comunitat Valenciana.

La adhesión de IKEA Ibérica supone un "paso relevante" en la estrategia de Fevama "de integrar a todos los agentes clave de la cadena de valor del sector, desde la industria y la transformación hasta la distribución y la comercialización, fomentando un ecosistema empresarial más sólido, competitivo e innovador", según ha apuntado en un comunicado.

Desde Fevama se valora especialmente la importancia de contar con una compañía de proyección internacional como IKEA Ibérica --con una plantilla en torno a 10.000 trabajadores--, "cuyo modelo de negocio, alineado con muchos de los retos estratégicos que afronta actualmente el sector, apuesta por la sostenibilidad, la economía circular y la eficiencia en los procesos productivos".

El presidente de Fevama, Alejandro Bermejo, ha destacado que la incorporación de IKEA Ibérica "fortalece la capacidad de la Federación para representar los intereses del conjunto del sector del hábitat y, al mismo tiempo, junto a empresas ya asociadas, refuerza oportunidades de colaboración, diálogo y generación de sinergias entre compañías de distintos perfiles y dimensiones".

La entrada de IKEA Ibérica en Fevama "permitirá intensificar el intercambio de conocimiento, impulsar proyectos conjuntos en ámbitos como la sostenibilidad, la innovación, la formación o la atracción de talento, así como contribuir al fortalecimiento del tejido industrial valenciano vinculado a la madera y el mueble", sostiene la patronal.

Alejandro Bermejo ha asegurado que, con esta incorporación, Fevama "continúa aumentando el número de asociados, fruto del trabajo que realiza todo el equipo de la Federación" y constituye "un espacio consolidado de encuentro, representación y cooperación empresarial capaz de dar respuesta a los desafíos actuales del sector, y de impulsar su competitividad tanto a nivel nacional como internacional".