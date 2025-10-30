FGV invertirá 840 millones hasta 2030 para ampliar las redes de Metrovalencia y TRAM e incorporar nuevo material móvil

VALÈNCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) invertirá un total de 840 millones de euros hasta 2030 en la ampliación de las redes de Metrovalencia y el TRAM d'Alacant, incorporación de nuevo material móvil, modernización de infraestructuras, instalaciones y equipamiento técnico, intervenciones en estaciones y otras destinadas a clientes y accesibilidad y la finalización de las obras de reconstrucción tras la dana.

Así lo recoge el plan de actuaciones 2026-2030 de la empresa pública, presentado este jueves por el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, junto al conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, y el gerente de FGV, Alfonso Novo.

Concretamente, esta hoja de ruta prevé destinar 275 millones de euros en modernización de infraestructuras, instalaciones y equipamiento técnico, 240 millones en ampliaciones de la red, 185 millones en la incorporación de nuevo material móvil, 90 millones en actuaciones en estaciones, clientes y accesibilidad y 50 millones en la finalización obras tras la dana. Todo ello supone, ha resaltado Martínez Mus, una inversión de "más de 455.000 euros al día" durante los próximos cuatro años.

El objetivo, ha indicado, es llegar al año 2030 habiendo incrementado la capacidad del servicio un 15% en Metrovalencia, hasta alcanzar los 105 millones de viajeros al año, y un 25% en el TRAM d'Alacant, hasta los 25 millones de pasajeros anuales.

