Fiesta de aniversario en Bioparc Valencia por los 44 años de la hipopótama Rigas, la más longeva de España

Hipopótama Rigas - BIOPARC

VALÈNCIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Rigas, la matriarca de los hipopótamos de Bioparc Valencia, cumple hoy 44 años y se convierte en el más longevo de España. Para conmemorar este día, el departamento de biología encargado de su cuidado ha preparado una gran fiesta con una tarta gigante adaptada a su dieta, elaborada con frutas, verduras y hortalizas como calabaza, sandía, apio, puerros, lechugas variadas, plátanos y rematada con helado de nabo y remolacha y los enormes números para recordar su admirable edad.

Esta acción forma parte de las técnicas de enriquecimiento ambiental del parque, diseñadas para estimular las conductas naturales de cada especie, despertar su curiosidad, fomentar el juego y la exploración, y asegurar su bienestar físico y cognitivo.

Los numerosos visitantes han podido presenciar este singular "festín" que ha contado con un momento "muy divertido" cuando Rigas trataba de engullir una sandía entera y ha jugado con ella desplazándola por el gran acuario.

Todo ello, en un entorno "inigualable", pues Bioparc Valencia ofrece el único recinto de España con visión subacuática de los denominados "caballos de río". Este impresionante espacio permite contemplar, como si fuera un documental en directo, a estos colosos de más de dos toneladas interactuando y desplazándose bajo el agua con una agilidad asombrosa entre grandes bancos de peces cíclidos.

Muchas personas han mostrado su satisfacción al conocer a la "ancianita" Rigas y, al mismo tiempo, tener la oportunidad de contemplar a diversas crías que aportan esperanza a la conservación de especies gravemente amenazadas como chimpancés, elefantes o rinocerontes.

La historia de Rigas está profundamente ligada a la propia historia de la ciudad y al cambio de paradigma en el bienestar animal. Nació el 17 de julio de 1982 en el Zoo Aquarium de Madrid y con apenas tres años fue trasladada a València, siendo una de las vecinas más estimadas del antiguo Zoo de Viveros.

El gran salto en su calidad de vida llegó en octubre de 2008, cuando estrenó las modernas instalaciones de Bioparc junto con su inseparable Raff, fallecido en 2023 a los 40 años. Juntos disfrutaron de la fiel recreación de los grandes humedales africanos en la zona de la cueva de Kitum, ecosistema que ahora comparte con su último hijo Gori de 6 años y con Serena, de 5 años, procedente del Zoológico de Basilea (Suiza).

La imponente presencia del hipopótamo común (Hippopotamus amphibius) alerta de una realidad preocupante, pues se estima que solo quedan entre 115.000 y 130.000 ejemplares en África debido a la pérdida de hábitat y, muy especialmente, a la caza furtiva para obtener su carne y el marfil de sus grandes caninos.

La Fundación Bioparc colabora en su protección in situ a través de la Big Life Foundation, en el Parque Nacional Gran Amboseli (Kenia y Tantania). Por su parte, el parque de València alberga y participa activamente en los programas internacionales de conservación ex situ de las dos únicas especies de hipopótamo que existen en el planeta: el común y el muy poco conocido hipopótamo pigmeo (Choeropsis liberiensis), en grave peligro de extinción.