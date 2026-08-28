La Filmoteca d'Estiu acaba sus proyecciones con el largometraje valenciano 'El agua', de la oriolana Elena López

Imagen de la película 'El agua' - GENERALITAT VALENCIANA

VALÈNCIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca d'Estiu, organizada por el Institut Valencià de Cultura (IVC), finaliza este sábado, 29 de agosto, a las 22.30 horas sus proyecciones, en los Jardines del Palau de la Música de València, con el largometraje valenciano 'El agua' (2022), dirigido por la oriolana Elena López Riera, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Esta obra se proyectará dentro del ciclo 'Un río de cine', que reúne películas que transcurren en entornos fluviales. La proyección será presentada al público por el productor Rafa Molés de Suiza Films, productora valenciana de la película, junto con Alina Film (Suiza) y Les Films du Worso (Francia).

Con guion de Philippe Azoury y Elena López Riera, la película está protagonizada por la debutante Luna Pamies, Bárbara Lennie, Nieve de Medina, Alberto Olmo, Lidia Maria Cánovas y Pascual Valero.

La obra transcurre en verano en un pequeño pueblo del sureste de España, ha detallado la Generalitat, que ha apuntado que una tormenta amenaza con volver a desbordar el río que lo atraviesa y ha señalado que una vieja creencia popular afirma que algunas mujeres están predestinadas a desaparecer con cada nueva inundación porque tienen el agua adentro.

Con este argumento, Riera invita al espectador "a sumergirse en esta hipnótica historia cargada de realidad y poesía". Ana (Luna Pamies) vive con su madre (Bárbara Lennie) y con su abuela (Nieve de Medina) en una casa a la que el resto del pueblo mira con suspicacia. En medio de la atmósfera eléctrica que precede a la lluvia, Ana conoce a José (Alberto Olmo), a la vez que lucha por aventar a los fantasmas.

Considerada como una de las películas más relevantes de 2022, 'El agua' se estrenó en la sección 'Un Certain Regard' del Festival de Cannes y fue nominada a los Goya en las categorías de dirección novel y actriz revelación.

La cinta también obtuvo tres nominaciones en la quinta edición de los Premios Berlanga de la Academia Valenciana del Audiovisual: Mejor Guión, Mejor Dirección y Mejor Película, y ganó en las dos categorías interpretativas: Mejor Actriz Protagonista para Luna Pàmies y Mejor Actor de Reparto para Pascual Valero.

En su palmarés figura "el gran premio a mejor película en el Festival de cine español de Toulouse; el premio a la mejor dirección en el Festival de Ourense; el premio especial del jurado del Festival Internacional de cine de Salé en Marruecos y el premio especial del jurado en el Festival Clam de Manresa", ha destacado la administración autonómica.

Rodada en Orihuela (Alicante), a orillas del río Segura, 'El agua' forma parte de 'Un río de cine', el ciclo que ha reunido dos cortometrajes y ocho largometrajes de temática fluvial en esta edición de la Filmoteca d'Estiu.

TURIA, JÚCAR Y SEGURA

Como en los últimos años, las sesiones se abren con un montaje de imágenes pertenecientes a la colección de cine aficionado y familiar de la Filmoteca Valenciana. En esta edición, conectando con el ciclo temático 'Un río de cine', el montaje está protagonizado por los ríos, con imágenes del Turia, el Júcar o el Segura que algunos aficionados valencianos tomaron con sus cámaras de 9,5 milímetros y super 8 milímetros, ha explicado la Generalitat.

Asimismo, ha destacado que estas proyecciones sirven "para recordar la misión esencial del archivo de la Filmoteca Valenciana: la salvaguarda del patrimonio audiovisual valenciano y de la memoria colectiva".

PROYECCIONES

Las proyecciones de la Filmoteca d'Estiu se han celebrado de lunes a domingo, excepto los miércoles, que no ha habido sesión. La proyección se inicia a las 22.30 horas y la apertura del recinto, taquilla y bar a las 21.30 horas.

La Filmoteca d'Estiu es una actividad de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, organizada por el Institut Valencià de Cultura, a través de la Filmoteca Valenciana. Su celebración es posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de València, que cede los jardines del Palau de la Música como espacio de las proyecciones, ha resaltado la Generalitat.