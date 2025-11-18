La Filmoteca proyecta 'News from home', de Chantal Aakerman, dentro de su ciclo dedicado a estudiantes

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana presenta la segunda entrega del ciclo '20 años de Cine en curso', con el que se conmemora el vigésimo aniversario de la creación de este programa de educación cinematográfica que acerca el cine a estudiantes de escuelas e institutos públicos.

El miércoles 19 de noviembre, a las 20.00 horas, se proyecta 'News from Home' (1977), de la cineasta belga Chantal Akerman. La película será presentada por la directora Celia Rico Clavellino. Tras la proyección, la cineasta sevillana participará en un coloquio con Núria Aidelman, codirectora de 'Cine en curso'.

En el coloquio, Celia Rico Clavellino hablará sobre la influencia de la película de Akerman en su trabajo como cineasta, pero también sobre cómo ha sido su experiencia con los niños y jóvenes que participan en 'Cine en curso', programa con el que colabora desde 2017. 'News from Home' podrá volver a verse el jueves 20 de noviembre, a las 18.00 horas.

'News from Home' es un documental experimental en el que Chantal Akerman filma imágenes de la ciudad de Nueva York, donde está viviendo: un paso de peatones, una calle poco transitada, un paseo en el metro, el exterior de un negocio, un paso subterráneo, un establecimiento de comida rápida. Sobre estas imágenes, la cineasta narra las cartas que recibe de su madre desde su casa en Bruselas.

La película es un documental de culto en el que las palabras sencillas y cotidianas de una madre que añora a su hija se entrelazan con el retrato de la alienación en la gran ciudad.

Celia Rico Clavellino es directora de 'Viaje al cuarto de una madre' (2018), 'Los pequeños amores' (2024) y 'La buena letra' (2025), tres películas en las que también explora los lazos familiares, especialmente la relación entre madres e hijas, como Chantal Akerman en 'News from Home'.

En este ciclo sobre 'Cine en curso', que se prolongará hasta finales de marzo de 2026, colaboran también las filmotecas de Cataluña y Galicia.

Contará con la presencia de destacados cineastas españoles que en algún momento han colaborado con el proyecto educativo, como Jonás Trueba, José Luis Guerín, Mercedes Álvarez, Jaume Claret Muxart o los valencianos Fran Ruvira y Daniel Tornero, que han acompañado los talleres 'Cine en curso' en la Comunitat Valenciana, desde que se puso en marcha el programa en 2023 en institutos de Moncada, Elche y Rojales.

El propósito de este ciclo es que los cineastas invitados compartan con el público de la Filmoteca sus experiencias cinematográficas no solo como profesionales del cine, sino también como espectadores para que hablen de las películas y directores que les han influido y de cómo abordan el proceso creativo.