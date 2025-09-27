VALÈNCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana acogerá las proyecciones del Festival Internacional de cortos de animación WFest del martes 30 al domingo 5 de octubre, en cinco sesiones. En este certamen participan 23 cortos internacionales y siete nacionales seleccionados entre los que se presentan al mercado profesional.

El director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, Luis Gosálbez, ha señalado que la Filmoteca Valenciana vuelva a ser sede de las proyecciones de las dos secciones competitivas de WFest, evento que se celebra en el marco de la decimoséptima edición de Weird Market- Mercado Internacional de Animación, Videojuegos y Nuevos Formatos Audiovisuales, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

"Con estas cinco sesiones, el público valenciano, así como las nuevas promociones de animadores valencianos y los profesionales del sector, tendrán oportunidad de ver una extensa selección de la más reciente producción de cortometrajes de animación procedentes de todo el mundo", ha destacado.

Weird Market es el mercado profesional más importante de animación, videojuegos y nuevos formatos audiovisuales que se celebra en España y uno de los más importantes de Europa. Su programación incluye conferencias, presentaciones, encuentros, reuniones B2B, un foro de empleo y proyecciones. Además, cuenta con un mercado de cortometrajes de animación destinado a distribuidoras, programadores y compradores de cortometrajes.

En el marco del Weird Market se celebra WFest, festival internacional de cortometrajes de animación, en el que participan 23 cortos internacionales y siete nacionales seleccionados entre los que se presentan al mercado profesional. La Filmoteca Valenciana acogerá las proyecciones de los diferentes programas de cortos a concurso en las categorías nacional e internacional.

Los cortometrajes internacionales se proyectan en tres sesiones: el martes 30 de septiembre, a las 18.00 y 20.00 horas; y el miércoles 1 de octubre, a las 20.00 horas. La proyección de los cortometrajes nacionales a competición será el jueves 2 de octubre, a las 20.00 horas. Esta sesión es gratuita, previo pase por taquilla para retirar la entrada. Asimismo, el domingo 5 de octubre, a las 20.00 horas, se podrá ver la proyección del palmarés.

CINEASTAS VALENCIANOS

En la selección de cortos españoles figuran dos de cineastas valencianos, como son 'Pobre marciano', del alicantino Alex Rey, y 'Jervasio' del dianense Félix Bollain y David Rosel. También se proyectarán obras de animadores como Jaime Penalva, Alicia Núñez Puerto, Valle Comba, Marc Riba, Anna Solanas e Izibene Oñederra.

Las producciones y coproducciones presentes en la selección internacional proceden de Alemania, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Jordania, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suiza y Ucrania.

El jurado del WFest está compuesto por la realizadora argentina Bárbara Cerro, fundadora y directora del Festival Internacional de Animación Bitbang; el productor francés Sylvain Grain, miembro del equipo del Festival Internacional de Animación de Annecy, y el cineasta, animador y pintor armenio Vrej Kassourny, director del Festival Internacional de cine y cómics ReAnimania de Jerevan.

Weird Market cuenta el apoyo de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, a través del Institut Valencià de Cultura, y con el patrocinio principal de Europa Creativa MEDIA, el Ayuntamiento de València, Valencia Innovation Capital y el Ministerio de Cultura.

También participan Acción Cultural Española, RTVE, Movistar Plus+, Valencia Game City, Tangram Solutions, BCN Game Fest, DIBOOS, AVEPA, ANIMAT y Annecy Festival.