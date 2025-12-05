La Filmoteca Valenciana inicia la programación de Menuda Filmo Nadal con '¡Linda quiere pollo!' - GVA

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana presenta una programación especial dedicada al público infantil que coincide con las vacaciones escolares navideñas. En esta ocasión, el ciclo anual 'Menuda Filmo Nadal' proyecta seis películas que podrán verse entre el 6 de diciembre y el 4 de enero de 2026. Todas las proyecciones son a las 18.00 horas.

El sábado 6 y el domingo 7 de diciembre se proyectará el largometraje francés de animación '¡Linda quiere pollo!' (2023), escrito y dirigido por Chiara Malta y Sébastien Laudenbach. La película inauguró en octubre, en la decimotercera edición del Festival Internacional de nuevos talentos de la animación Prime the Animation!, organizado por la Universitat Politècnica de Valencia.

'¡Linda quiere pollo!' cuenta la historia de una madre viuda, Paulette, que se siente culpable después de castigar injustamente a su hija Linda y haría cualquier cosa para compensarla. Incluso haría pollo con pimientos, aunque no sabe cocinar. Pero no resulta fácil encontrar a una gallina el día en el que toda Francia está en huelga.

Asimismo, la Filmoteca Valenciana proyectará el viernes 26 y el sábado 27 de diciembre el largometraje canadiense de animación '¡Hola, Frida!' (2024), de Karine Vézina y André Kadi, sobre la infancia en Coyoacán de la artista mexicana Frida Kahlo (1907-1954).

El domingo 28 y el martes 30 de diciembre se proyecta la producción española de animación 'Buffalo Kids' (2024), de Pedro Solís García y Juan Jesús García Galocha, la historia de Tom y Mary, dos hermanos huérfanos, que desembarcan en Nueva York a finales del siglo XIX. Para reunirse con su tío, se aventuran como polizones en un tren por el Salvaje Oeste donde conocerán a Nick, que cambiará sus vidas para siempre. Juntos se embarcarán en un peligroso viaje.

TRES CLÁSICOS DEL CINE

En su propósito de dar a conocer a los más jóvenes los grandes clásicos de la historia del cine, la Filmoteca Valenciana programa 'Porco Rosso', uno de los títulos fundamentales de la animación japonesa de la década de los noventa, y dos películas del periodo mudo del actor cómico Buster Keaton: 'El espantapájaros' y 'Siete ocasiones'.

El viernes 2 y el sábado 3 de enero de 2026, se proyecta el clásico de animación japonesa 'Porco Rosso' (1992), de Hayao Miyazaki. La película tiene como protagonista a un antiguo piloto de la Primera Guerra Mundial que tiene la apariencia de un cerdo por culpa de un misterioso hechizo. Vive en una pequeña isla del Adriático, donde se dedica a luchar contra las bandas de piratas aéreos.

El viernes 2, a las 20.00 horas; y el domingo 4 de enero, a las 18.00 horas, la Filmoteca proyecta un programa doble de Buster Keaton: El cortometraje de 19 minutos 'El espantapájaros' (1920), sobre dos jornaleros que comparten una casita y rivalizan por el amor de la hija del granjero, y el largometraje 'Siete ocasiones' (1925), la historia de un hombre que recibe una herencia de siete millones de dólares, pero debe cumplir una condición para cobrar el dinero: haberse casado antes de la fecha límite que indica el testamento.

La entrada a las proyecciones de Menuda Filmo es gratuita para menores de 14 años. Cada persona podrá sacar un máximo de seis entradas. Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada en taquilla.ivc.gva.es o el mismo día de la sesión, en taquilla, desde media hora antes del inicio de la proyección. La taquilla se cerrará cinco minutos antes de la proyección.