La Filmoteca Valenciana programa un ciclo sobre Maurice Pialat por el centenario de su nacimiento

VALÈNCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana presenta una retrospectiva sobre el cineasta francés Maurice Pialat (1925-2003), con motivo del centenario de su nacimiento. Conformado por una docena de películas y seis cortometrajes de su juventud, el ciclo podrá verse hasta principios de febrero de 2026.

Considerado como uno de los cineastas franceses más notables posteriores al movimiento de la Nouvelle Vague, Maurice Pialat sigue siendo un director de una gran influencia entre la actual generación de cineastas franceses, pese a haber fallecido hace más de veinte años, destaca el Institut Valencià de Cultura (IVC).

Su obra construye un puente entre el realismo heredado de Renoir y la violencia existencial de un cine que busca retratar las relaciones humanas en toda su complejidad, con sus tensiones, sus arrebatos y su fragilidad.

El ciclo se inicia el sábado 13 de diciembre, a las 18.00 horas;; y el domingo 14, a las 20.00 horas, con la proyección de 'La infancia desnuda' (1968), opera prima del realizador francés que en principio se planteó como un documental sobre los niños tutelados por la asistencia pública, pero que luego se convirtió en una película de ficción sobre un niño separado de su familia que finalmente acaba en un reformatorio.

Después de haber sido abandonado por sus padres, François, un niño de nueve años, es acogido por una familia obrera, pero se dan cuenta de que tiene graves problemas de comportamiento y pronto se convierte en una carga para ellos. Los servicios sociales le buscan una nueva familia de acogida, una vieja pareja que cuida de otro niño abandonado.

Por otra parte, el sábado 27 de diciembre, a las 20.00 horas; y el martes 30, a las 20.00 horas, se proyecta 'Nosotros no envejeceremos juntos' (1972), la historia de la relación entre un director de cine, Jean, y su amante Catherine, marcada por la violencia y los celos a lo largo de varios años. Se trata de un relato fragmentario, rudo y crispado, fiel expresión del estilo singular del cineasta.

El domingo 4 de enero, a las 20.00 horas; y el jueves 8 de enero, a las 18.00 horas, la Filmoteca proyecta 'La boca abierta' (1974), historia de carácter autobiográfico sobre la muerte de la madre del director: una mujer enferma de cáncer vive los últimos meses de su vida en una aldea de Auvergne, mientras su familia se enfrenta a su agonía; su marido y sus hijos, con más necesidad que nunca de sentirse vivos, se dedican a perseguir mujeres.

El ciclo proseguirá en enero con la selección de cortometrajes reunidos en 'Crónicas turcas' (1964), los largometrajes 'Aprueba primero' (1978), 'Loulou' (1980), 'A nuestros amores' (1983), 'Police' (1985), 'Bajo el sol de Satán' (1987), 'Van Gogh' (1991), 'El niño' (1995) y el documental 'Maurice Pialat, el amor existe' (2007).