La Filmoteca Valenciana proyecta 11 cortos de animación infantil del festival Prime the Animation!

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana proyecta el próximo sábado, 8 de noviembre, y el domingo 9, a las 18.00 horas, una selección de 11 cortometrajes para todos los públicos del programa FAN (Fantastic Animation Network), que fue una de las propuestas de la decimotercera edición del festival internacional de animación Prime the Animation!, celebrada del 21 al 25 de octubre de 2025. Las dos proyecciones se enmarcan en el ciclo mensual 'Menuda Filmo', dedicado al público infantil.

Organizado por el Máster de Animación de la Universitat Politècnica de València, Prime the Animation! reúne trabajos de estudiantes de las mejores escuelas de animación y profesionales emergentes del sector de la animación de todo el mundo.

El programa FAN destaca el talento emergente de jóvenes creadores de la animación independiente europea y promueve la diversidad creativa, y el intercambio cultural. Los socios de este programa son AnimaFest Cyprus (Chipre), Animasyra (Grecia), Cinanima (Portugal), Imaginary (Italia) y Prime the Animation! (España).

En la selección realizada por el director del festival, Sergio Rodríguez Valdunciel, figuran 11 cortometrajes del programa FAN de diferentes géneros y técnicas de animación, procedentes de Francia, España, Italia y Portugal.

La selección está compuesta por 'Echoes' (Francia, 2024), de Robin Drossos; 'Per tutta la vita' (Italia, 2018), de Roberto Catani; 'Spark' (Portugal, 2022), de Laura Equi; 'A minha casa tem muitas janelas' (Portugal, 2023), de Leonor Faria Henriques; 'Sogni al campo' (Italia, 2020), de Magda Guidi y Mara Cerrri; 'Le gobbe nel giardino de Dino Buzzati' (Italia, 2023), de Marco Caverni, Rachele Marrazzo y Luna Olivier; 'O Senhor do Porto' (Portugal, 2023), de Tania Marques, y 'Né una né due' (Italia, 2025), de Lucia Catalini.

También se proyectan tres cortos españoles: 'Big Box' (España, 2021), de Nuria Torreño; 'Alike' (España, 2015), de Rafael Cano Méndez y Daniel Martínez Lara, y'Papirola' (España, 2022), de Fabián Molinaro.

La entrada a las proyecciones de 'Menuda Filmo' es gratuita para menores de 14 años. Cada persona podrá sacar un máximo de seis entradas. Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada en la taquilla on line del IVC o el mismo día de la sesión, en taquilla, desde media hora antes del inicio de la proyección. La taquilla se cerrará cinco minutos antes de la proyección.