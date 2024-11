La Filmoteca Valenciana proyecta los 12 cortos valencianos preseleccionados para la 39ª edición de los Goya

VALÈNCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana ha acogido una proyección especial de los 12 cortometrajes con participación valenciana prenominados a la 39ª edición de los Premios Goya, cuya gala se celebrará en el Palacio de Congresos de Granada el 8 de febrero de 2025.

Cinco obras de animación, tres documentales y cuatro de ficción conforman la presencia valenciana en esta edición de los Premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, que se exhibirán en la Filmoteca, según ha informado la Generalitat a través de un comunicado.

Los cuatro cortometrajes de ficción y dos de los documentales se proyectan en la sala Berlanga de la Filmoteca Valenciana a las 10.30 horas, con una duración total de la proyección de 125 minutos. Por su parte, los cinco cortos de animación se proyectan a las 12.40 horas, con una duración total de la proyección de 60 minutos.

El director general del Institut Valencià de Cultura, Álvaro López-Jamar, ha destacado que el audiovisual valenciano se encuentra en un "excelente momento creativo", ya que ha precisado que 12 de los 62 cortos seleccionados por la Academia de Cine de España "tienen participación valenciana, ya sea en la producción o en la dirección de las películas".

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, a través del Institut Valencià de Cultura, ha organizado esta sesión matinal para que los académicos valencianos que participan en las votaciones de la Academia de Cine de España puedan ver proyectados en pantalla grande los cortos prenominados antes de que se conozca la lista final de cortometrajes nominados a final de año.

La proyección también está dirigida a la prensa especializada y los miembros de la Academia Valenciana del Audiovisual (AVAV), que colabora en la difusión de esta iniciativa, con la que se quiere dar a conocer mejor los cortos valencianos prenominados entre los profesionales del sector audiovisual.

PARTICIPACIÓN VALENCIANA

La comisión de cortometrajes de la Academia de Cine seleccionó 15 títulos de animación, 17 en el apartado documental y 30 en la categoría de ficción, que podrán ser votados por los académicos en estas próximas semanas para decidir los que finalmente optarán a los Goya 2025. De estos 62 cortos, 12 cuentan con participación valenciana: cinco de animación, tres documentales y cuatro de ficción.

Entre los seleccionados hay cincos cortos valencianos de animación: 'Extinto', dirigido por el alicantino Raúl Diez y producido por Daniel Díez y Raúl Díez de Moncorvo Film; 'Felina', dirigido por María Lorenzo y producido por Enrique Millán; 'First Coin', dirigido por Anna Juesas y Sonia Sánchez con los alumnos de la escuela Barreira Arte y Diseño y producido por Noemi Yim; 'La Valla', escrito y producido por Sam Orti; y 'Mortelli, un cas perdut', escrito y dirigido por el alicantino Ben Fernández y producido por Adán Aliaga y Miguel Molina de Jaibo Films y Bea Martínez de Beamos Producción.

En el apartado de ficción se han seleccionado cuatro cortos: 'Pequeño', dirigido por los alicantinos Álvaro García Company y Meka Ribera y producido por Meka Ribera para Bilby Films y Trilita Films; 'Voyager', dirigido por Pablo Pagán y producido por Víctor de los Dolores Palacios; y 'El Trono' dirigido por la actriz Lucía Jiménez y producido por Arturo Valls para Pólvora Films, junto con Carmela Martínez Oliart y Félix Tusell para Estela Films y Pretérito Imperfecto Producciones.

También se ha seleccionado 'Evanescente', dirigido por Gala Gracia y Guillermo Garavito y producido por Carlo D'Ursi de Potenza Producciones y el ilicitano Carlos Guerrero de 39 escalones, junto con Ramen Studio, Point of View, The Other Side Films y Drax Audio.

Entre los seleccionados también hay dos cortos documentales de producción valenciana: 'Las novias del sur', dirigido por Elena López Riera y producido por Pepe Andreu y Rafa Molés de Suica Films, junto con David Epiney y Eugenia Mumenthaler, y 'Pequeño Sahara' dirigido y producido por Emilio Martí.

También figura el corto de producción catalana 'Els Buits', dirigido por la alicantina Sofía Esteve, junto con Isa Luengo y Marina Freixa, y producido por Carlotta Schiavon, Ian de la Rosa y Laura Rubirola Sala.

Seis de estos cortometrajes cuentan con las ayudas a la producción que anualmente convoca el Institut Valencià de Cultura: 'Extinto', 'Mortelli, un cas perdut', 'Felina', 'La valla', 'Las novias del sur' y 'Pequeño Sahara'. 'Mortelli, un cas perdut', 'Felina' y 'Pequeño Sahara' también forman parte del catálogo 'Curts Comunitat Valenciana'.