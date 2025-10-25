La Filmoteca Valenciana recibe en comodato dos bobinas de una película sobre el pintor valenciano Genaro Lahuerta - GVA

VALÈNCIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana ha recibido en comodato dos bobinas de 16 mm, en color y con sonido, de una película que documenta la vida y obra de Genaro Lahuerta (València, 1905-1985), uno de los pintores valencianos más importantes del arte español del siglo XX.

Las dos bobinas del film 'Genaro Lahuerta. Exposición Antológica 1919 -1977' fueron depositadas por Genaro Lahuerta Galiana y Lorena Sancho Lahuerta, hijo y nieta de Genaro Lahuerta López, respectivamente, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

La película fue dirigida por Germán Barenca Beteta, director de numerosos documentales de temas culturales y artísticos valencianos. El narrador de la cinta es el periodista Carlos Sentí Esteve, que es también quien entrevista a Genaro Lahuerta en el salón de su casa.

La película contiene imágenes de la vida del artista en la ciudad de València: de la calle Lepanto, donde nació, y de la calle Pintor López, donde tenía su estudio. También hay imágenes de su casa de Altea y de la muestra antológica realizada en el Ayuntamiento de València en 1977.

La película ha sido depositada en las instalaciones del Archivo Fílmico de la Filmoteca Valenciana, para que allí sea conservada y pueda ser visionada sin coste alguno por estudiantes universitarios e investigadores de Historia del Arte, con el objetivo de difundir la vida y la obra del pintor valenciano.

El director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del Institut Valencià de Cultura (IVC), Luis Gosálbez, ha señalado que la cesión de esta película al Archivo Fílmico de la Filmoteca Valenciana por parte de los familiares del artista "garantizará que esta obra sea conservada y custodiada en las mejores condiciones y que la figura y el valioso legado artístico de Genero Lahuerta estén al alcance de investigadores, estudiantes y amantes del arte valenciano".

Por su parte, el representante de la familia Lahuerta, León Sancho, ha agradecido la colaboración con el IVC y la labor del Archivo Fílmico de la Filmoteca Valenciana y ha subrayado el valor de esta iniciativa para el patrimonio audiovisual valenciano.