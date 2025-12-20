La Filmoteca Valenciana recibe la Medalla de San Carlos de la Facultad de Bellas Artes de la UPV - GVA

VALÈNCIA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana ha recibido la Medalla de San Carlos que concede la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia en un acto académico celebrado en la tarde del viernes 19 de diciembre en el Auditorio Alfons Roig de la Facultad de Bellas Artes.

El director general del IVC, Álvaro López-Jamar, y el jefe de Programación de la Filmoteca Valenciana, José Antonio Hurtado, han sido los encargados de recoger la distinción. El acto ha contado con la presencia del director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, Luis Gosálbez, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

El director general del IVC, Álvaro López-Jamar, ha agradecido a la Junta de Centro la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica la concesión de la Medalla de San Carlos.

Álvaro López-Jamar también ha señalado que "esta distinción reconoce el trabajo del todo el equipo de la Filmoteca Valenciana y su compromiso diario con las labores de conservación, restauración y divulgación del patrimonio cinematográfico y del audiovisual valenciano, pero también es el justo reconocimiento a la larga trayectoria profesional de José Antonio Hurtado, que ha sido durante 36 años jefe de Programación de la Filmoteca".

"Gracias a su dedicación y a la de todos los profesionales que han trabajado en ella, la Filmoteca Valenciana es una institución cinematográfica de prestigio internacional y un referente fundamental de la cultura valenciana en estas últimas cuatro décadas", ha subrayado.

Las medallas de Bella Artes de San Carlos se conceden anualmente a destacadas personalidades e instituciones que han contribuido significativamente a la promoción y difusión cultural y artística en la sociedad valenciana.

En su 27 edición, estos galardones se han concedido a la Filmoteca Valenciana y a la historiadora e investigadora de la Universidad de Valencia María Beguiristain Alcorta, por la relevancia de su influencia en el contexto cultural valenciano.

Desde 2001, la Filmoteca Valenciana ha mantenido una estrecha colaboración con la Facultad Politécnica de València y de forma "muy especial" con la Facultad de Bellas Artes, a través de diversos proyectos como el Festival Internacional de Nuevos Talentos del Cine de Animación Prime the Animation y otras iniciativas vinculadas al Máster de Animación de la UPV o el festival ShortPAM!

La Filmoteca Valenciana fue creada por decreto de la Generalitat Valenciana en enero de 1985, pero no fue hasta diciembre de 1986, con su integración en el Instituto Valenciano de Artes Escénicas, Cinematografía y Música (IVAECM), organismo autónomo dependiente de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, que comienza a constituirse como tal filmoteca, con el diseño y bajo la dirección de Ricardo Muñoz Suay, hasta la culminación de su etapa fundacional en 1988, con la instalación de su sede en el histórico edificio Rialto de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia.

Asimismo, la Filmoteca está encargada de llevar a cabo las tareas de recuperación, restauración, catalogación y conservación de material relacionado con la cinematografía y el audiovisual que se realizan en su Archivo Gráfico en el edificio Rialto y en su Archivo Fílmico en el Parque Tecnológico de Paterna. Además, es responsable del estudio y difusión del patrimonio audiovisual y la cultura cinematográfica.

Con este fin, programa a lo largo del año proyecciones regulares en las ciudades de València, Castellón y Alicante, organiza la Filmoteca d'Estiu, ofrece cursos, seminarios, talleres y proyecciones de didáctica cinematográfica para todos los niveles del sistema educativo y edita regularmente la revista Archivos de la Filmoteca y otras publicaciones. También dispone de un servicio de consulta y préstamo de biblioteca y videoteca en su Centro de Documentación.

Los fondos audiovisuales del Institut Valencià de Cultura están compuestos por más de 35.000 títulos, que recogen un amplio espectro de producciones de cine valenciano, español y extranjero de todas las épocas, muchas de las cuales tienen un alto valor histórico y cultural. Desde 1995, la Filmoteca Valenciana es miembro de pleno derecho de la FIAF (Federación Internacional de Archivos Fílmicos).

Actualmente está adscrita al Institut Valencià de Cultura, entidad dependiente de la Conselleria de Educación Cultura y Universidades.