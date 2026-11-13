FIMMA + Maderalia cierra su 41ª edición con cerca de 30.000 visitantes y "alta calidad" del comprador profesional

FIMMA + Maderalia cierra su 41ª edición con un balance marcado por la alta calidad del comprador profesional - FERIA VALENCIA

VALÈNCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

FIMMA + Maderalia cierra esta tarde las puertas de su 41ª edición en Feria Valencia con un balance "muy positivo", tanto por el volumen de visitantes profesionales como, especialmente, por la "alta calidad", especialización y profesionalidad del público que ha acudido durante las cuatro jornadas del certamen.

A mediodía de este viernes, la bienal se acercaba a los 30.000 visitantes registrados, una cifra que "confirma la capacidad de convocatoria de uno de los principales encuentros profesionales de la industria de la madera, el mueble, la maquinaria, los componentes y los materiales para la construcción", según ha destacado el certamen en un comunicado.

Para la organización, más allá de los datos cuantitativos, "el principal indicador del éxito de esta edición ha sido el perfil del visitante". FIMMA + Maderalia ha reunido a profesionales con "un elevado grado de especialización y capacidad de decisión, que han acudido a Feria Valencia con necesidades concretas, proyectos en marcha y voluntad de conocer soluciones y cerrar acuerdos comerciales".

Instaladores, carpinteros, fabricantes de mobiliario, distribuidores, profesionales de la construcción, interioristas y prescriptores han protagonizado cuatro jornadas de intensa actividad en los pabellones del certamen.

UN 12% DE VISITANTES INTERNACIONALES PROCEDENTES DE 75 PAÍSES

La internacionalidad ha sido otro de los aspectos destacados de esta 41ª edición. El 14% de los visitantes registrados procede de mercados internacionales, con profesionales llegados de un total de 73 países.

Portugal, Italia, Marruecos, Francia, Alemania, México, Argelia, Brasil, China y Polonia conforman el top 10 de mercados de procedencia, evidenciando el alcance internacional de la convocatoria y el interés que despierta la oferta expositiva de la bienal.

Por parte del visitante nacional, la Comunitat Valenciana encabeza la clasificación por comunidades autónomas, seguida de Catalunya, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia y Castilla y León. Una distribución que confirma la capacidad de atracción de FIMMA + Maderalia entre los distintos agentes que integran el sector en el conjunto del mercado español.

El presidente del Comité Organizador de Maderalia, Alejandro Bermejo, ha destacado la elevada profesionalidad del visitante y el importante componente internacional de esta edición: "Estamos muy satisfechos con el desarrollo de esta convocatoria. Hemos contado con un visitante de altísima calidad, muy profesional y con un marcado carácter internacional. En este sentido, el esfuerzo realizado por la organización para reforzar el Plan de Compradores, cuyo presupuesto hemos triplicado, ha dado sus frutos y nos ha permitido atraer a profesionales de mercados estratégicos".

Por su parte, el presidente del Comité Organizador de FIMMA, Santi Riera, ha incidido en el carácter eminentemente comercial de esta edición y en la clara intención de compra de los profesionales que han visitado el certamen.

"En FIMMA hemos notado especialmente que el comprador venía con proyectos concretos y con una firme voluntad de cerrar operaciones. No se trataba únicamente de conocer novedades o explorar posibilidades, sino de avanzar en decisiones de inversión y cerrar compras de maquinaria y líneas de producción", ha destacado.

ENTREGA DE LOS STANDS FABRICADOS POR ALUMNOS

La jornada de cierre también ha contado con la entrega, por parte de Profemadera, de los stands expositivos fabricados durante los cuatro días de feria en el espacio La Carpintería. Los trabajos han sido realizados por alumnos de la familia profesional de Madera y Mueble, en una iniciativa impulsada por Profemadera que ha permitido trasladar al entorno ferial el carácter práctico y formativo de estas enseñanzas.

La iniciativa ha puesto en valor el talento de los futuros profesionales del sector y la importancia de la formación especializada para garantizar el relevo generacional y responder a las necesidades de una industria que demanda profesionales cualificados.