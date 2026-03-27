El fin de semana comienza con nubes bajas en el norte de Castellón y litoral de Alicante y viento fuerte en el norte

Archivo - Palmeras movidas por el viento - UV - Archivo

VALÈNCIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El fin de semana comienza con rachas de viento muy fuertes del noroeste en el interior del norte de Castellón la primera mitad del día y nubes bajas a primeras horas en el interior del norte de Castellón y en el litoral de Alicante, según Aemet.

Así, la Comunitat Valenciana amanece este viernes con cielo despejado en general, salvo intervalos de nubes bajas a primeras horas en el interior del norte de Castellón y en el litoral de Alicante y con probabilidad baja de lluvias débiles y aisladas en el litoral de Alicante por la mañana.

Las temperaturas mínimas registrarán un descenso ligero mientras que las máximas se mantendrán con pocos cambios y habrá heladas débiles en puntos del interior. El viento soplará moderado del noroeste en el norte de Castellón, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en el interior durante la primera mitad del día; y flojo ocasionalmente moderado de componente norte en el resto, girando a sureste al mediodía.