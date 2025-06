La Fiscalía investiga el ataque a una exposición del Orgullo en Gandia tras la denuncia del PSPV

VALÈNCIA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Valencia ha admitido a trámite la denuncia presentada por el PSPV por los actos vandálicos cometidos contra la exposición del Orgullo de Gandia que se produjeron en la noche del pasado 20 de mayo en la muestra instalada en el paseo de Les Germanies de la ciudad.

La fiscal, en un escrito fechado el 28 de mayo y difundido este martes por los socialistas, acuerda incoar diligencias de investigación penal y practicar las actuaciones que sean necesarias para determinar la tipicidad de los hechos denunciados, que el PSPV considera que son constitutivos de un delito de odio.

El mes pasado, el partido denunció que la exposición 'Planificant la diversitat LGTBI+, Art i Cultura', situada ante la Casa de la Marquesa de Gandia, amaneció vandalizada con pintadas con simbología nazi y consignas como 'No a la degeneración del pueblo'. El Ayuntamiento de la localidad repuso los carteles dañados.

El PSPV subrayó que, aunque nadie había reivindicado de manera oficial la autoría del ataque sobre la exposición en Gandia, sobre uno de los paneles se escribieron las siglas NN que "son habituales entre los ultras desde hace años".

En su escrito, la fiscal señala que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de odio, al tiempo que añade que "la entidad considerada sospechosa es desconocida hasta el momento".

"Mientras el Partido Popular continua en su ataque a los derechos de las personas LGTB+, los socialistas actuamos y ponemos freno a los discursos de odio que no tienen cabida en una sociedad como la nuestra. No daremos ni un paso atrás en la defensa de los derechos humanos, y mucho menos que quienes no creen en la diversidad de nuestra sociedad intenten amedrentarnos y devolvernos a los armarios", manifiesta la secretaria de LGTB+ del PSPV, Marta Amat.

Según destaca, que la Fiscalía haya abierto diligencias "demuestra la importancia de denunciar los delitos de odio contra las personas LGTB+": "Es la única manera que tenemos de parar esta ola reaccionaria que estamos sufriendo por culpa de del PP i de Vox".

Por eso desde el PSPV animan a denunciar, a no quedarse callados ante ninguna agresión lgtbifobica y a defender "los derechos que tanto tiempo nos ha costado conseguir". En esta línea, instan a la sociedad valenciana a participar en la manifestación del Orgullo de este sábado en València, así como en el resto de actos reivindicativos que se celebran a lo largo de la Comunitat Valenciana.