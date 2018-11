Five Guys, la hamburguesería preferida de Obama, abre las puertas de su primer restaurante en València

FIVE GUYS

La cadena de hamburgueserías Five Guys, la preferida del expresidente de los Estados Unidos Barack Obama, ha abierto esta semana su primer restaurante en València, en el número 5 de la céntrica Plaza del Ayuntamiento.

València es la quinta ciudad en la que Five Guys apuesta por consolidar su hamburguesa hecha con ingredientes frescos, sin congelar, tras las aperturas en ciudades como Madrid, Barcelona, Granada y Zaragoza, según ha informado la compañía en un comunicado.

El nuevo restaurante valenciano se convierte en el número 13 de la compañía en España y llega dos años después de su primera inauguración en el país. "Abrir en València, una tierra con tanta tradición y cultura gastronómica, es hito para nuestra joven compañía. En Five Guys la mayoría de los ingredientes provienen de la huerta, y en esta tierra se sabe apreciar mucho los productos frescos, y el mimo por la cocina. Confiamos en satisfacer los paladares de todos los Valencianos", ha manifestado el director general de Five Guys en España y Portugal, Daniel Agromayor.

El local cuenta con una superficie de 460 m2 distribuidos en dos plantas y dispone de un aforo superior a 120 personas. Con su inauguración, Five Guys ha generado 60 nuevos empleos directos en Valencia que se suman a los más de 500 que ya ha creado en España. Como es habitual, todos son con contrato indefinido, y tienen un programa de remuneración variable, "que sitúa sus condiciones laborales por encima de los promedios del sector", ha asegurado Agromayor.

El director general de Five Guys en el país ha agradecido a todos los "fans" de la cadena de hamburgueserías su "apoyo incondicional desde que llegamos a la Gran Vía madrileña hace apenas dos años. Hemos hecho muchas visitas a la ciudad de València desde entonces para buscar nuestro primer Five Guys aquí, y hoy el sueño se hace realidad. La apertura en València en un lugar tan emblemático como la Plaza del Ayuntamiento es un gran orgullo y una gran responsabilidad para todos los que vestimos la camiseta roja de Five Guys", ha subrayado.

Con esta nueva apertura en València, la compañía se acerca un poco más a su objetivo de "consolidar el nuevo nicho de mercado denominado 'Better Burger': una hamburguesa elaborada únicamente con ingredientes frescos, sin congelar, cortados a mano y preparados diariamente, cocinados en el momento en una cocina abierta, y personalizada al gusto del cliente".

FIVE GUYS EN ESPAÑA

Five Guys continúa con su apuesta por España donde ya cuenta con siete restaurantes abiertos en Madrid, tres restaurantes en Barcelona, uno en Zaragoza, uno en Granada y ahora otro más en València.

Además, la compañía cuenta con un restaurante en construcción en el CC Xanadú de Madrid que se convertirá en la última apertura del año para Five Guys.

Five Guys España es el segundo país de Europa, después de Reino Unido; donde mayor presencia tiene ya la joven compañía que inició su andadura hace apenas 24 meses.