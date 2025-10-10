Archivo - El flamenco de Olga Pericet llega al Rialto con su espectáculo ‘Baile sonoro’ - GVA - Archivo

VALÈNCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC), dependiente de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, lleva este fin de semana el baile flamenco de Olga Pericet al Teatro Rialto. El concierto se podrá ver los días 11 y 12 de octubre, a las 19 horas, según informa la Generalitat

Su espectáculo, 'Baile sonoro', presenta una estampa flamenca clásica revolucionada por la personalidad artística de Olga Pericet. Un concierto íntimo de Pericet acompañada en la composición musical y guitarra por José Manuel León y en el cante por Mercedes Cortés. Una unión de cuerpos flamencos clásicos en un mismo baile.

Creadora internacional, la 'bailaora' y coreógrafa Olga Pericet comparte su arte con el público de los principales festivales y teatros del mundo. Según la propia artista, su intención con esta obra es "recurrir al llamado Recital Flamenco para darle un nuevo giro personal dentro de la escena contemporánea en la que vivo".

En 2018 recibió el Premio Nacional de Danza en la modalidad de Interpretación por "su capacidad de aunar las distintas disciplinas de la danza española, actualizándolas en un lenguaje interpretativo con sello propio" y por "su versatilidad escénica y su valiosa capacidad de transmisión".

Gran renovadora del flamenco, muchos otros galardones reconocen su dominio técnico, la armonía y el preciosismo de su trabajo. Entre los más recientes, el Premio MAX a la Mejor Coreografía por 'La Materia' (2024), el Premio MAX a la mejor Intérprete de Danza por 'Un cuerpo infinito' (2020), el Premio Extraordinario de Teatro ACE Awards 2016 (Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York); el Premio MAX a la Mejor Bailarina Principal por 'Pisadas' (2015) o el galardón de El Ojo Crítico de RNE (2014).

'Baile sonoro' es un espacio de concierto danzante donde dos cuerpos se encuentran y conectan. Irrumpe un tercero comunicándose, moviendo y transformando el tiempo, el espacio, el pulso y dando voz a un 'Baile sonoro' a tres. El espectáculo está realizado en colaboración con el programa Danza Escena del INAEM coordinado por La Red.

Las entradas, entre 8 y 16 euros, están a la venta en la taquilla del Teatro Principal y el Rialto y en la taquilla online del IVC.