Una flotilla partirá hacia Gaza con comida y medicamentos para "poner fin al bloqueo" por parte de Israel

Los activistas David Segarra, Rosa de Falastin, Violeta Umpierez, Jorge Ramos, Juan Bordera y Ahmed Hamdan, durante una rueda de prensa, en el Jardí Botànic de la Universitat de València - Jorge Gil - Europa Press

El diputado de Compromís en Les Corts Juan Bordera, entre las 28.000 personas inscritas a la iniciativa

VALÈNCIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una flotilla liderada por civiles partirá a finales de agosto hacia Gaza para trasladar comida y medicamentos a la población con el objetivo de "poner fin al bloqueo" provocado por Israel. En la iniciativa se han inscrito 28.000 personas, una de ellas el diputado de Compromís en Les Corts Juan Bordera. "No se pide nada extraordinario, se pide algo tan sencillo como respetar los derechos humanos", han expresado los impulsores.

La iniciativa, impulsada por Global Sumud Flotilla y presentada este lunes en el Jardí Botànic de València, cuenta con el respaldo de las organizaciones locales de referencia en la solidaridad con Palestina, BDS País Valencià y Voces X Palestina. La previsión es que la primera tanda de barcos parta el 31 de agosto desde Barcelona en dirección a Gaza, a la que se unirá una segunda el 4 de septiembre desde Túnez y otros puntos.

La representante de Global Movement to Gaza en València Violeta Umpierrez ha dado a conocer que desde el colectivo cuentan con "más de 28.000 inclusiones para embarcarse en las flotillas", la más grande de las impulsadas hasta ahora.

En esta línea, ha especificado que las personas que han sido seleccionadas para embarcar han recibido formación específica en "acción no violenta, resolución pacífica de conflictos, promoción náutica" y que tendrán apoyo en tierra. Además, se han priorizado perfiles que sean médicos, ingenieros, mecánicos y personas con "alto altavoz mediático" como figuras del ámbito político y analítico.

La integrante del colectivo ha evitado informar de la cifra exacta de los barcos que la componen "por temas de seguridad, ni cifras de barcos ni cifras de despliegue", al tiempo que ha advertido de la posibilidad de sufrir "sabotajes en tierra, trabas burocráticas y sabotajes durante el viaje". Además, ha asegurado que están preparados para "valorar una más que probable intervención militar, secuestro y detención".

NORMATIVA EUROPEA

Por su parte, la presidenta de la Comunidad Palestina de València, Rosa de Falastín Mustafá, ha aplaudido la iniciativa y ha señalado que con ella "no se pide nada extraordinario, se pide que se cumpla aquello que está establecido en la normativa europea, algo tan sencillo como respetar los derechos humanos".

Y el miembro de BDS País Valencià y profesor de la Universitat de València especialista en Palestina Jorge Ramos Tolosa ha hecho hincapié en que la Corte Interterritorial de Justicia, en julio de 2024, "pidió acabar con todas las relaciones que pudieran contribuir a la ocupación del territorio palestino".

A su juicio, "sobran los motivos para tomar acción" porque "ya sabemos las cifras terribles, las estadísticas de este exterminio contra el pobre palestino", situación ante la cual ha instado a "pasar de la lástima y del victimismo a la acción y la esperanza".

También ha señalado que la manera "más efectiva" de dar apoyo al pueblo palestino, además de las flotillas y brigadas, es "cortar todos los lazos con el régimen colonial y genocida de Israel", con festivales como el KKR, así como lazos económicos y militares. "Lo mínimo que podemos hacer es oponernos con nuestras manos, con nuestras palabras y con nuestras acciones", ha expresado.

"NORMALIZAN UNA SERIE DE COSAS QUE NO SON NORMALIZABLES"

Mientras, el activista medioambiental, miembro de la nueva Global Sumud Flotilla y diputado de Compromís en Les Corts Juan Bordera ha recalcado que, como representante político, tiene una "responsabilidad más allá que como persona individual" y ha incidido en la importancia de desplazar la ventana de Overton porque se "normalizan una serie de cosas que no son normalizables, como el odio al inmigrante, al feminismo o a los ecologistas".

"No todos los políticos son iguales y que algunas personas estén en la calle para defender lo que la sociedad quiere y la mayoría de la sociedad quiere, una Palestina libre y sin terrorismo", ha defendido, al tiempo que ha llamado a "hacer mucho ruido" en canales como las redes sociales. "En las próximas semanas no hay que parar de hablar de la flotilla, van a necesitar todo nuestro apoyo", ha recalcado.

En el encuentro también se ha recordado a los cuatro periodistas asesinados recientemente en Gaza. "Hay que escalar las noticias, hay que hablar de esto, no podemos perder el tiempo, los han bombardeado en directo", han expresado los intervinientes.

Finalmente, el coordinador autonómico de Voces X Palestina, Ahmed Hamdan, ha advertido de que la situación que atraviesa Gaza, "provocada por los Estados Unidos e Israel", es "muchísimo más severa" y que la necesidad es "mucho más extrema debido al genocidio". "Gaza tiene un bloqueo total y un asedio total desde el año 2006, es una jaula muy grande, pero una jaula", ha avisado.