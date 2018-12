Fomento prevé que las nuevas bonificaciones para vehículos pesados en la AP-7 hasta Torreblanca estén en febrero

Publicado 29/11/2018 13:34:56 CET

El ministerio licitará en febrero o marzo el nuevo acceso a Vinaròs, una de las conexiones que ejecutarán tras liberalizarse la autopista

CASTELLÓN, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha anunciado este jueves que su departamento agilizará los trámites para que la ampliación de las bonificaciones implantadas en la AP-7 en Cataluña para el transporte pesado hasta Torreblanca (Castellón) estén disponible en el mes de febrero.

Asimismo, ha anunciado que su departamento licitará en febrero o marzo de 2019 las obras del nuevo acceso por carretera a Vinaròs (Castellón), con un presupuesto de 13 millones de euros, y que supone una de las conexiones que se ejecutarán una vez se liberalice la AP-7.

El ministro ha realizado estos anuncios durante su intervención en la IX Jornada Empresarial Port-Castelló-Mediterráneo: 'La sostenibilidad en la gestión portuaria', organizada por el Puerto de Castellón y El Periódico Mediterráneo.

El titular de Fomento ha reiterado el compromiso por el que las concesiones de las autopistas -en este caso de la AP-7- que concluyen en la presente legislatura "no sólo no las vamos a prorrogar, sino que no las vamos a licitar, y esto lo podemos comprobar mañana que acaba el peaje de la AP-1 en Burgos", ha dicho.

Hasta entonces, ha explicado que están analizando la ampliación de las bonificaciones implantadas en la AP-7 en Cataluña "y que el anterior Gobierno dejó tal cual y que nosotros lo único que hicimos fue que en verano pudieran aplicarse", pues ha dicho que no pudieron modificar nada del decreto ya aprobado.

SUSTENTO JURÍDICO

Ahora ha apuntado que para llegar a Torreblanca en febrero "corriendo mucho" ha tocado, entre otras cosas, aprobar la semana pasada un decreto que ya convalidaron en el Congreso "que nos permitiera que estas medidas de desvío del tráfico pesado de las carreteras hacia las autopistas tuvieran el sustento jurídico necesario para ello".

Ábalos también se ha referido al grupo de trabajo sobre la AP-7 que se reunirá este viernes, que estudiará las mejoras de conectividad necesarias para cuando se libere el peaje. "La época de las prórrogas sistemáticas ha concluido", ha añadido.

El ministro considera que hay que avanzar hacia un modelo único en el conjunto del Estado y "tenemos que reflexionar sobre cómo queremos mantener una red de alta capacidad que tiene más de 20.000 kilómetros". "Nos tendremos que plantear su propia sostenibilidad", ha añadido.

Finalmente, ha recordado que en Castellón se ha aprobado recientemente en materia de carreteras la adjudicación de la redacción del acceso del Puerto de Castellón desde la CS-22 y el tramo Masía de la Torreta-Morella Sur.