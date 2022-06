El fotógrafo Pepe Guinea narra en imágenes su experiencia con el cáncer en una exposición en Railowsky

VALÈNCIA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Railowsky inaugura --este jueves, 9 de junio, a las 19.30 horas-- la exposición 'La distancia justa', en la que el fotógrafo Pepe Guinea narra en imágenes su experiencia con el cáncer. El trabajo es ganador de la beca DKV del Seminario de Fotografía y Periodismo de Albarracín 2019.

Se trata de una propuesta "introspectiva" donde el autor refleja la dura lucha contra el cáncer en sus días de hospital. Sorprende la madurez de Pepe Guinea que demuestra en sus propias palabras: "Dale duro, no es pegar al cáncer. El cáncer es siempre el que te pega a ti. Dale duro es sostener. Sostener no es ser un héroe, es no saltar la cuerda que te une con la vida mientras haya un ápice de fuerza para agarrarte a ella".

El fotógrafo explica que al día siguiente a su primer diagnóstico, comenzó la búsqueda de algún rastro que alguien hubiera podido dejar acerca de su proceso. "Algo que me señalara el camino y me indicara cuáles eran las pautas a seguir para sobrevivir a esta situación que se avecinaba terrible y compleja. A finales del 2015 tuve que afrontar una biopsia muy compleja que se demoró todo lo posible por las secuelas que podía implicar. Tras la confirmación de la malignidad de mi tumor, el año 2016 quedó cubierto por los tratamientos de radioterapia y quimioterapia", rememora.

"A lo largo de este trayecto, --prosigue-- la fotografía me ha acompañado acercándome y alejándome de las diferentes situaciones que han ido aconteciendo según he ido necesitando. En momentos de incertidumbre, se convirtió en un lugar donde refugiarme. Una puerta que me permitió cruzar a un mundo donde podía ser fotógrafo en lugar de enfermo, tomando cierta distancia del desánimo y la ansiedad".

Pepe Guinea es un fotógrafo español residente en Madrid. Después de un breve encuentro con el cine y la fotografía durante su adolescencia, tuvo una larga carrera como desarrollador de software, hasta que fue diagnosticado de un tumor cerebral en el año 2010, momento en el que retomó su actividad fotográfica. Ha estudiado diversos cursos la escuelas EFTI y LENS de Madrid y realizó el Master Photoespaña en teorías y proyectos artísticos, en PIC.A (2015).

La muestra se podrá visitar hasta el próximo 9 de septiembre en la Librería Railowsky, situada en la calle Grabador Esteve de València.