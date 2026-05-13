La FP valenciana registra un incremento de 19 ciclos formativos para el curso 2026-2027

Alumno de FP - GVA

VALÈNCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades autoriza 70 nuevos ciclos formativos de cara al inicio del curso 2026/2027. Asimismo, la oferta formativa del curso que viene en Formación Profesional se salda con un incremento de 19 ciclos formativos, resultado de las 70 activaciones y las 51 desactivaciones recogidas en la oferta del curso que viene, detalla el departamento de Campanar en un comunicado.

El balance de implantación de los 70 ciclos formativos es positivo en las tres provincias. Valencia lidera el crecimiento con alrededor de 30 nuevas implantaciones. En el caso de Alicante se registra más de una veintena de nuevos ciclos, especialmente vinculados a la industria, los servicios y la tecnología. Y en Castellón se refuerza su oferta con más de una decena de implantaciones, principalmente en energía, turismo e informática.

El director general de FP de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana, Armando Martí, destaca qué criterios se han seguido para conformar la oferta educativa.

"La oferta formativa responde a las necesidades socioproductivas de cada territorio y se ha priorizado de acuerdo a criterios objetivos como la empleabilidad, el desarrollo social, la ruralidad o la mejora de itinerarios formativos", ha señalado Martí.

La ampliación de la oferta formativa alcanza todos los niveles de la Formación Profesional, desde la FP Básica, con nuevas oportunidades de cualificación inicial y refuerzo de la inclusión educativa hasta los Grados Medios, con implantaciones en Sanidad, Informática y Comunicaciones, Instalación y Mantenimiento, Imagen Personal e Industrias Alimentarias.

El nivel educativo que más novedades en ciclos formativos recoge son los Ciclos Superiores, con más oferta en sectores estratégicos como Informática y Comunicaciones, Energía y Agua, Comercio y Marketing o Sanidad. Los Cursos de Especialización también cobran especial relevancia en la oferta del curso que viene, con nuevas implantaciones en ámbitos emergentes como inteligencia artificial, big data, computación en la nube, fabricación inteligente, hostelería o vehículos híbridos y eléctricos.

CRECE LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

Además de incrementarse el número de ciclos, se impulsa una oferta "más flexible, adaptada a personas que compatibilizan la formación con el empleo u otras responsabilidades". Para ello, aumenta la modalidad semipresencial, especialmente en Grados Superiores y Cursos de especialización de familias profesionales vinculadas a informática, servicios, energía, sanidad y transporte, favoreciendo el aprendizaje a lo largo de la vida, uno de los objetivos estratégicos de la Conselleria.

Desde la Generalitat aseguran que la definición de la oferta formativa se ha basado en las propuestas que los Consejos Territoriales de Formación Profesional han elaborado después de un proceso "consultivo y participativo" con la implicación de todos los agentes sociales.

Entre ellos, centros educativos, empresas, ayuntamientos, organizaciones sindicales, orientadores profesionales, prospectores de FP, inspección educativa y organismos intermedios, cuya finalidad es adecuar la oferta formativa a las necesidades socioproductivas de cada territorio, y en los que se ha priorizado de acuerdo a criterios objetivos previamente informados, como son la empleabilidad, el desarrollo social, la ruralidad o la mejora de itinerarios formativos, entre otros.

A partir de dichos informes, la Dirección General de Formación Profesional ha analizado y valorado todas las propuestas recibidas y ha estudiado la viabilidad técnica de las mismas. Cabe destacar que este procedimiento de definición de la oferta formativa refuerza una Formación Profesional más dinámica, equilibrada y alineada con las necesidades del mercado laboral de los diferentes territorios.

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades recalca el "compromiso" con la Formación Profesional no solo manteniendo los ciclos formativos (780) implantados en los últimos años con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), sino que incrementa su oferta de Formación Profesional con fondos propios.

Respecto a la puesta en marcha de 70 nuevos ciclos formativos, la Conselleria ofrecerá un amplio abanico de opciones de cara al inicio del curso que viene. Destacan, entre las nuevas activaciones, un Grado Medio de Cultivos Acuícolas. Además, también se ofrecen nuevos Cursos de Especialización como el de Aprendizaje Automático: Gestión de Datos y Entrenamiento, el de Despliegue de Productos Software en Contenedores.

MAESTRÍA DE CORTE Y CATA DE JAMÓN

También hay oferta nueva en el sector de la restauración como el Curso de Especialización en Maestría de Corte y Cata de Jamón y Paleta Curados o en el ámbito protocolario, con la Especialización en Coordinación del Personal en Reuniones Profesionales, Congresos, Ferias, Exposiciones y Eventos.