Las frutas lideran las exportaciones agroalimentarias de la Comunitat con valor de casi 3.000 millones y 40% del sector

Archivo - Imagen de archivo de frutas. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Vicente Tejedo, ha destacado el liderazgo de las frutas de la Comunitat Valenciana en el comercio exterior agroalimentario, con exportaciones que alcanzan los 2.845,7 millones de euros, lo que representa el 38,4 por ciento del total del sector.

Tejedo ha realizado estas declaraciones durante la inauguración de la VIII Muestra de Calidad Agraria de La Plana en Burriana (Castellón), donde ha remarcado que las exportaciones agroalimentarias de la Comunitat Valenciana han crecido un 8,7% de enero a septiembre del presente año, con un valor total de 7.402 millones de euros, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

"El sector agroalimentario de la Comunitat Valenciana sigue consolidando su peso en la economía y en el comercio internacional. El sector representa el 26,6% de las exportaciones totales de la autonomía y, en este ámbito, las frutas lideran esas exportaciones de productos agroalimentarios valencianos, con cerca de 3.000 millones de euros, seguidas por productos transformados (2.300 millones de euros), hortalizas (850 millones) y el vino, que alcanzó los 194 millones de euros, con un crecimiento del 8,9%", ha explicado..

Así, Tejedo ha destacado también el "prestigio" del sector citrícola valenciano, así como los beneficios del consumo regular de cítricos para la salud de las personas. "No podemos dejar de resaltar la calidad de los productos agroalimentarios de la Comunitat Valenciana y en especial de sus cítricos. Estos buenos datos de comercio exterior demuestran que nuestros productos están preparados para afrontar nuevos retos y seguir creciendo en los mercados internacionales", ha señalado.

EXPORTACIONES POR DESTINOS Y PROVINCIAS

Por lo que respecta a los destinos, Alemania se mantiene como el principal mercado para los productos agroalimentarios valencianos (19,1%), seguido de Francia (16,8%), Italia (8,3%), Reino Unido (7,6%) y Portugal (5,8%).

A nivel nacional, la Comunitat Valenciana ocupa el tercer lugar en exportaciones agroalimentarias, con una cuota del 12,6%, solo por detrás de Cataluña (22,3%) y Andalucía (20,8%).

Por provincias, Alicante registró exportaciones por valor de 1.801,6 millones de euros, lo que representa un crecimiento interanual del 13,2%. La provincia alcanzó un saldo comercial de +861,4 millones de euros, con una cobertura del 191,6%.

Por su parte, Castellón alcanzó exportaciones por valor de 946,8 millones de euros, con un incremento del 6,9%, respecto al año anterior. Su saldo comercial positivo ha sido de +561,4 millones de euros y una cobertura del 245,7%.

Por último, Valencia, la provincia con mayores cifras, registró exportaciones por 4.653,6 millones de euros, con un crecimiento interanual del 7,5%. Su saldo comercial se situó en +955,5 millones de euros, mientras que la cobertura alcanzó el 125,8%.