Fulgencio defiende el plan de choque para conceder asilo y dice que si hay retrasos son de "muy pocos días"

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha defendido este jueves el plan de choque puesto en marcha para agilizar las tramitaciones de las peticiones de asilo en la comisaría de la Policía Nacional de Zapadores y ha asegurado que si se producen algunos retrasos son de "muy pocos días".

Así lo ha manifestado a preguntas de los medios este jueves el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana tras una rueda de prensa de Salvamento Marítimo para informar sobre los cambios operativos en el servicio en el Mediterráneo.

Preguntado por si se han registrado colas en Zapadores para realizar estas gestiones, Fulgencio lo ha negado y ha defendido que se produjo "un hecho puntual" el pasado lunes: "La gente de asilo no conoce evidentemente las fiestas y menos que haya un festivo por medio y hubo un mayor número de solicitantes ese día".

El delegado ha explicado que por un lado está la petición de entrega de documentación, que "va prácticamente al día y ha podido haber algún hecho puntual pero nunca de tres días", mientras que por otra parte se realiza la tramitación de expedientes que tiene lugar por la mañana y sobre la que ha sostenido que "se está llamando a la gente, porque se han reforzado los equipos, y en algunas ocasiones no se consiguen cubrir las visitas porque la gente desiste o lo retrasa o no está". "Puede ser que algún día no dé tiempo a que no se recoja una documentación y se pida a la gente que venga al día siguiente pero esto podría ser un hecho muy puntual", ha justificado.

"Hay una tercera cuestión, la renovación de las tarjetas cada seis meses, que eso depende directamente de esta Delegación de Gobierno y se está realizando casi de forma automática, el retraso puede ser de muy pocos días", ha señalado.

"Ese es el plan de choque", ha aseverado Fulgencio, que ha apuntado que se ha producido una acumulación de peticiones de asilo "porque hay una proliferación de peticiones muy importante". "Esto está ocurriendo en Madrid y otros sitios, pero nosotros establecimos nuestro propio plan de choque", ha agregado. "Por lo tanto no hay esas colas de tres días, que han podido ser puntuales en relación con el puente", ha concluido.