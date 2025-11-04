La Fúmiga se despedirá del Pirata Beach Fest de Gandia con un concierto "para recordar toda la vida"

Molotov, Th Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pirata Beach Fest celebrará su octava edición, durante los días 8, 9, 10 y 11 de julio, en el Polígono Benieto de la localidad valenciana de Gandia, con un cartel que incluye a la banda La Fúmiga, que, de este modo y tras anunciar que se baja de los escenarios, se despedirá de este encuentro.

Además, grupos como Molotov, The Tyets, Talco, Non Servium, Mägo de Oz, Benito Kamelas, Boikot, La Fuga, Els Catarres y Buhos forman parte del primer avance de cartel.

"Volvemos para decir adiós", así es como La Fúmiga han anunciado "un concierto único y, por ello muy especial, de esos que recordaremos toda la vida". Ofrecerán un show "intenso, lleno de sorpresas y con muchos artistas invitados que vendrán a compartir con la icónica banda de Alzira una noche que promete ser histórica", recalca la organización en un comunicado.

"Nos ha cuidado desde el primer año y donde no podíamos faltar en esta gira de despedida. ¡Nos vemos como siempre en el Pirata Beach Fest, del 8 al 11 de julio!", señala La Fúmiga en un comunicado distrubuido por el festival.

Las entradas estarán disponibles el próximo domingo 11 de noviembre, a las doce del mediodía, en la web del festival.