Fun Jump reabre después de once meses tras la dana en Massanassa con un homenaje a los voluntarios

VALÈNCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fun Jump reabre sus puertas este jueves en Massanassa (Valencia) tras permanecer once meses cerrado a causa de los graves daños ocasionados por la dana del 29 de octubre de 2024, según ha informado la entidad en un comunicado.

La reapertura llega con un "emotivo" homenaje a los voluntarios que colaboraron en las tareas de limpieza y recuperación del recinto y que fueron clave para que el proyecto pudiera volver a ponerse en marcha.

En recuerdo del impacto de la dana también se ha instalado un cartel con el mensaje 'Hasta aquí llegó la riada', que marca la altura que alcanzó el agua aquélla madrugada. Durante el acto de reapertura, que se celebrará de 19 a 22 horas, se reincorporarán los 30 trabajadores que salieron de un ERTE tras la catástrofe.

La gerente de Fun Jump, de Carolina Hernández, ha declarado que van a dar las gracias a todos los voluntarios que les ayudaron a quitar el barro y que les ayudaron a mantener la ilusión por reabrir.

El centro cuenta con más de 2.200 m2 de instalaciones y más de 70 colchonetas elásticas interconectadas, además de diferentes zonas diseñadas para disfrutar saltando, practicando piruetas y participando en múltiples actividades. También se han incorporado diferentes novedades como juegos interactivos, toboganes y zonas Ninja.