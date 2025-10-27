La Fundación Alberto Contador culmina esta semana la entrega de bicicletas a colegios afectados por la dana

Archivo - Proyecto 'Bicis para la Vida' de la Fundación Alberto Contador - FUNDACIÓN ALBERTO CONTADOR - Archivo

VALÈNCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Alberto Contador culmina este jueves, día 30, la entrega de bicicletas pendientes de su proyecto 'Bicis para la Vida' a ocho colegios afectados por la dana en l'Horta Sud, según ha informado la entidad en un comunicado.

El acto central de entrega tendrá lugar el 30 de octubre en Torrent (Valencia), en colaboración con la Asociación Damnificados Horta Sud y con el apoyo de la Mancomunidad Horta Sud. El día previo, voluntarios de la Asociación AMP y de La Caixa participarán en la puesta a punto de las bicicletas.

En concreto, se donará un lote de entre 30 bicicletas pequeñas más unas 20 bicicletas grandes que se destinarán a ocho centros escolares de la zona.

Esta acción cierra el círculo de la iniciativa 'Bicis Contra el Lodo' (junto a la Fundación El Buen Samaritano y Do You Bike), enmarcada en el proyecto 'Bicis para la Vida' de la Fundación. El año pasado, esta iniciativa supuso un "hito solidario" al entregar más de 400 bicicletas restauradas. El objetivo era proporcionar un vehículo esencial para que "la gente pudiera ir a trabajar, los niños pudieran acudir a los colegios y la gente pudiera desplazarse" por las zonas anegadas por el lodo.

Aunque se realizaron tres entregas masivas "con gran éxito", la entrega final destinada a estos colegios tuvo que posponerse debido a una avería en la furgoneta de la fundación. Ahora, un año después, la fundación "cumple su palabra", han apuntado.