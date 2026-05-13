Fundación Bancaja abre su Espacio Arte Contemporáneo con visitas comentadas por el Día de los Museos

Fundación Bancaja - FUNDACIÓN BANCAJA

VALÈNCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Fundación Bancaja se une a la celebración el próximo lunes, 18 de mayo, del Día Internacional de los Museos con la apertura extraordinaria y la programación de visitas comentadas gratuitas a 'Espacio Arte Contemporáneo (E.ac.)', la exposición permanente con obras de su colección de arte de la segunda mitad del siglo XX y el XXI.

La iniciativa permitirá al público descubrir una cuidada selección de más de 30 piezas pertenecientes a los fondos de arte contemporáneo de la Fundación Bancaja, integrada por artistas destacados de diferentes corrientes, lenguajes y formatos artísticos que han marcado la evolución del arte contemporáneo europeo.

El recorrido invita a acercarse a diferentes disciplinas como la escultura, la pintura, la fotografía, la instalación o el videoarte, mostrando así un discurso visual y conceptual rico y heterogéneo en el que se reflejan tendencias como la abstracción figurativa, el constructivismo, el pop-art o arte cinético, la abstracción geométrica o la figuración minimalista, entre otras.

La selección de arte contemporáneo incluye obras de autores como Andreu Alfaro, José Manuel Ballester, Joan Cardells, Helmut Federle, Günther Förg, Imi Knoebel, Manuel Hernández Mompó, Miquel Navarro, Juan Navarro Baldeweg, Julian Opie, Sean Scully, Eusebio Sempere, Juan Uslé, Manolo Valdés, Lita Cabellut o Axel Hütte, entre otros.

La visita al espacio, que permanecerá abierto de 16:30 a 20:30 horas, permitirá recorrer la sala libremente o descubrirla de la mano de un experto en arte con visitas comentadas gratuitas que tendrán lugar a las 17.00 horas, a las 18.00 h y a las 19.00 h.

Para acceder a una de estas visitas es necesario inscribirse de forma previa a través del correo electrónico visitascomentadas@fundacionbancaja.es.

LUMINOSIDAD

La obra expuesta más temprana es Composición Mural Mojácar (1969), de Manuel Hernández Mompó, una pintura mural de grandes dimensiones que explora los límites de la figuración y la abstracción con una luminosidad y una gama cromática muy característica de la escuela valenciana.

En el espacio de arte contemporáneo de la Fundación Bancaja, el visitante puede contemplar obras como Tríptico de los dos horizontes (2002), de Juan Navarro Baldeweg; Hirofumi with staff (2005), de Julian Opie; Garabamanthis (2010), de Juan Uslé; y una selección de obras encuadradas en la abstracción geométrica de autores tan reconocidos como Sean Scully, Helmut Federle, Günter Förg o Imi Knoebel.

La escultura tiene también gran protagonismo en este espacio. Las obras de Andreu Alfaro, Desarrollo I (1978) y Columna de Venus (1988) reflejan la corriente constructivista del escultor y su vocación con el espacio. Otros escultores valencianos tienen presencia en este conjunto, como Joan Cardells con la obra Chaqueta (1999); Eusebio Sempere con el arte cinético de Reja móvil (1973); Manolo Valdés, con la pieza Infanta Margarita I (1998); Miquel Navarro, de quien se incluyen dos obras en aluminio y latón; Vicente Ortí, Ramón de Soto y Nassio Bayarri.

La fotografía se suma a la selección de obras contemporáneas con obras de José Manuel Ballester y Axel Hütte. El conjunto se completa con piezas de fotografía digital y videoarte de Julian Opie, que incorporan a la colección una visión figurativa muy minimalista, casi simbólica, sobre la visión y representación de las personas y las cosas.