La Fundación Valenciaport retoma la medición de emisiones de cinco buques de Baleària en el marco del proyecto LNGHIVE2

VALÈNCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Valenciaport y Baleària arrancan la segunda etapa de las campañas de medición de emisiones de buques de la naviera en el marco del proyecto LNGHIVE2 Green And Smart Links - LNG Solutions For Smart Maritime Links In Spanish Core Ports, cofinanciado por la Comisión Europea en el marco del programa CEF (Connecting Europe Facility), según ha informado la fundación en un comunicado.

El proyecto, que tenía como objetivo la remotorización de cinco buques de la compañía Baleària para su propulsión con Gas Natural Licuado (GNL) entra en su última fase, tras la exitosa finalización de los procesos de retrofitting del Abel Matutes, Nápoles, Sicilia, Bahama Mama y Martín i Soler. Con este proyecto, Baleària se convierte en referente europeo en el uso del GNL como combustible marítimo que contribuya a la transición energética hacia un sector más sostenible.

Esta segunda etapa de la campaña de medición de emisiones arrancó el pasado 2 de junio en el buque Sicilia, en el trayecto Valencia-Ibiza-Valencia, y continuó en el buque Abel Matutes, el pasado 8 de junio, en el trayecto Alcúdia-Barcelona, y seguirá durante el mes de junio para completar los buques incluidos en el proyecto.

El objetivo de las campañas es tomar mediciones, con un equipo de alta tecnología específico para la medición de gases de escape, mientras los buques operan en régimen estacionario.

Tanto en el Sicilia como en el Abel Matutes, el equipo de técnicos de la Fundación Valenciaport ha podido medir las emisiones mientras los buques operaban con ambos tipos de combustible (gas natural y fuel), bajo las mismas condiciones de navegación. La operación de cambio de un combustible al otro la realiza el jefe de máquinas una vez el buque está en alta mar.

Rumbo hacia el tramo final de las campañas, el proyecto LNGHIVE2 se encuentra en la fase final de validación de resultados, lo que permitirá evaluar el desempeño medioambiental del nuevo combustible y su contribución a la mejora de la calidad del aire y la reducción del efecto invernadero.