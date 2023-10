Funermostra expone sus nuevas propuestas en su 17 edición: "Se busca homenajear la vida de la persona que se va"

VALÈNCIA, 18 Oct. ( (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de Productos y Servicios Funerarios, Funesmostra, ha abierto este miércoles sus puertas en Feria Valencia en una décimo séptima edición en la que pone el foco en el suicidio, el reciclaje y la sostenibilidad y donde muestra nuevas propuestas para el último adiós: una moto con sidecar para el ataúd; una urna árbol con instrucciones Do It Yourself; un gran barco vikingo o una caja en forma de piedra de río donde se oye el agua correr.

"Se busca homenajear la vida de la persona que se va. El dolor evidentemente está, pero así se mitiga y se hace más llevadero", ha detallado José Vicente Aparicio, presidentde Funermostra, la muestra profesional que se celebrará hasta el 20 de octubre. En esta ocasión, el espacio incluye entre sus novedades el reciclaje, que se muestra a través de una de las empresas expositoras dedicada a la recogida de los metales procedentes de los crematorios y a su revalorización para su posterior uso.

Más de 10.000 metros cuadrados y cerca de un centenar de expositores entre empresas, marcas e instituciones han presentado sus productos y soluciones innovadoras al sector. "Estamos satisfechos con la afluencia de profesionales del sector. Han podido conocer nuestra propuesta de bosque de la vida, que incluye un precioso árbol familiar", ha señalado José Vicente Aparicio.

Para Aparicio, el certamen "es el escenario del cambio donde se ven alternativas más sostenibles y ecológicas y donde se contribuye al cambio social".

LA REALIDAD DEL SUICIDIO

Por primera vez, Funermostra ha celebrado una mesa redonda en torno al suicidio como "realidad actual" y "fenómeno social". Esta conferencia ha abordado el incremento exponencial de casos, especialmente en la población joven, y explorado estrategias para la detección temprana, así como el apoyo emocional por parte de los profesionales, en este caso del sector funerario.

Gracias a la colaboración del Col·legi Oficial de Psicologia Comunitat Valenciana (COPCV) y el patrocinio de Funespaña, expertos en la materia han analizado en profundidad las implicaciones del suicidio en la sociedad actual.

"Es preocupante el aumento de casos entre los jóvenes", ha compartido la psicóloga Pepa Izquierdo Cortes. "Era importantísimo dar voz a este problema social. Nuestros profesionales deben tener las herramientas para afrontar una situación así con familias que han pasado por este trauma", ha añadido el presidente de Funermostra, que aplaude que en Funermostra se forme al sector en este tipo de materias.

RADIOGRAFÍA DEL SECTOR FUNERARIO

Según el informe anual de Panasef, asociación nacional de servicios funerarios, en 2022 se registraron 463.133 defunciones, siendo el año con mayor número de fallecimientos de la década, sin contar el ejercicio de 2020. Eso significa un total de 1.269 cecesos al día.

En 2022 el mercado funerario generó en España 1.653 millones de euros, un 1,44% más que en 2021. Asimismo, es un sector que da empleo a 12.433 trabajadores, en el que las mujeres han incrementado su espacio, a pesar de seguir siendo porcentualmente menor.