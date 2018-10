Fuster (PSPV) sustituye a González (Compromís) como alcalde de Oliva cumpliendo el pacto de gobierno

Publicado 26/12/2013 16:51:23 CET

VALENCIA , 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oliva (Valencia), David González (Compromís), ha registrado esta mañana su escrito de renuncia a la Alcaldía, en cumplimiento del pacto de gobierno firmado con el PSPV. De esta forma, el socialista Salvador Fuster volverá a ser el primer edil del municipio.

El grupo socialista y Bloc-Compromís presentaron en julio de 2012 una moción de censura contra la alcaldesa del PP, Chelo Escrivá, --que salió adelante con 14 votos a favor y siete en contra-- y acordaron la alternancia de las dos fuerzas políticas en la Alcaldía para el resto del mandato.

De este modo, González ha renunciado este jueves al cargo de alcalde, que ha ocupado durante un año y medio, y, a partir del próximo lunes, continuará como concejal de Compromís. Por su parte, el edil socialista Salvador Fuster volverá a la Alcaldía. El 4 de enero se celebrará un pleno en el que se intercambiarán la vara de mando.

González ha destacado este jueves "el trabajo, el esfuerzo y la ilusión depositada". "Me he dejado la piel y he procurado siempre llegar a acuerdos, pensando en los intereses de la ciudadanía de Oliva en primer lugar, por encima de cuestiones partidistas o posibles réditos electorales", ha subrayado.

"ESTABILIDAD Y TRANSPARENCIA"

Según el alcalde, el balance de este año y medio ha sido positivo y Oliva "ha salido ganando, sobre todo en estabilidad política y económica y en transparencia", a pesar de que "las condiciones heredadas cuando accedimos al gobierno no eran las más idóneas".

En materia económica, ha señalado que, en apenas 18 meses, se ha propiciado una política de "disciplina presupuestaria" que ha permitido "estabilizar la tesorería municipal". Así, ha comentado que 2012 finalizó con una liquidación positiva de más de cuatro millones de euros y un remanente de caja de 1,2 millones, "que ha permitido pagar a los proveedores, subvenciones y asociaciones dentro del plazo legal de 60 días que marca la ley".

También ha hecho referencia a las medidas para la "modernización" de la administración local, así como a la resolución de problemas "administrativos". Del mismo modo, ha asegurado que se han reformado muchas normas urbanísticas.

Asimismo, ha resaltado que su equipo ha impulsado "una nueva concepción turística transversal", con el objetivo de "exportar nuestras potencialidades en una época de crisis". Por otro lado, ha reivindicado la "capitalidad cultural" de Oliva y ha hecho un repaso por las infraestructuras de la ciudad en las que se ha trabajado "constantemente".