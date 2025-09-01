Gaffigan se despide como titular de la OCV en la primera actuación internacional de la formación en 11 años

Gaffigan se despide de la titularidad de la orquetra de la OCV - CATALINA FILIP

VALÈNCIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

James Gaffigan se ha despedido de la titularidad de la Orquestra de la Comunitat Valenciana este pasado fin de semana en el Festival George Enescu de Rumanía, en la que ha sido la primera actuación internacional de la formación en once años.

Fundado en 1958, el Festival George Enescu invita cada año a las mejores orquestas del circuito internacional, a las que se ha sumado en esta edición la formación titular de Les Arts, que ha compartido cartel con agrupaciones como el Concertgebouw de Ámsterdam, la Staatskapelle de Dresde, la Orchestre National de France, la Royal Philarmonic de Londres o la Tonhalle de Zurich.

Del 29 al 31 de agosto, el director estadounidense y la formación titular del Palau de les Arts Reina Sofía han realizado "un auténtico 'tour de force' con una función de ópera y dos conciertos sinfónicos junto al cotizado tenor francés Benjamin Bernheim, que han coincidido con los tres últimos días de contrato del maestro neoyorquino", destaca el teatro valenciano en un comunicado.

El debut de la OCV en Bucarest tuvo lugar este pasado viernes 29 en la Ópera Nacional de Rumanía para una única representación de la comedia musical 'L'heure espagnole', de Ravel, con un reparto integrado por algunos de los cantantes que interpretaron con éxito esta obra en Les Arts el pasado abril: Iván Ayón Rivas, Mikeldi Atxalandabaso, Armando Noguera y Manuel Fuentes.

Tras su aplaudida presentación como orquesta de foso, la Orquestra de la Comunitat Valenciana ha reivindicado sus credenciales como formación sinfónica con sendos conciertos en el Radio Hall de la capital rumana, el sábado 30, y en la Sala Capitol de la ciudad Timi?oara el pasado domingo.

Para sus dos últimos conciertos, James Gaffigan ha optado por un ambicioso programa para evidenciar la versatilidad y calidad de la orquesta. Con uno de sus compositores fetiche, Richard Strauss, y el monumental poema sinfónico para gran orquesta 'Don Juan', como introducción, la OCV ha exhibido también su solvencia en el repertorio lírico.

Con la voz del tenor Benjamin Bernheim, una de las grandes estrellas de la ópera francesa, la formación ha abordado los ciclos de canciones 'Poème de l'amour et de la mer' de Ernest Chausson y 'Les nuits d'été' de Hector Berlioz, junto con la versión orquestal de 'Alborada del gracioso de Miroirs', de Ravel.

James Gaffigan regresará a Les Arts en abril de 2026 para dirigir 'Salome', de Strauss, una de las grandes apuestas de la vigésima Temporada en una producción de Damiano Michieletto con la soprano Vida Mikneviciute y el bajo barítono Nicholas Brownlee en los papeles protagonistas.