Gan Pampols reclama "una autoridad de coordinación" en la recuperación y aceptaría "perfectamente" que fuera del Estado

Señala que iniciará los planes de reconstrucción y cuando alcancen la "velocidad de crucero" los dejará a la conselleria competente

VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols, ha reclamado este miércoles "una autoridad de coordinación" para "evitar duplicidades y no dejar huecos" en la recuperación tras la dana y al respecto ha señalado que, aunque le gustaría que correspondiera al Consell, aceptaría "perfectamente" que fuera del Estado.

Así, lo ha señalado en rueda de prensa tras la presentación a la sociedad civil y a los expertos del Informe de Diagnóstico del Plan de Recuperación de la Comunitat Valenciana Endavant, junto al secretario autonómico para la Recuperación Económica y Social, Venancio Aguado.

Al respecto, ha señalado que esta autoridad de coordinación, se llame comisión mixta o comité de coordinación, no le importaría que desde la Administración General del Estado le dijeran que corresponde al Consell.

"Pero tengo los pies en el suelo y no creo que sea así, así que aceptaría perfectamente que esa autoridad de coordinación la tuviera un ministerio o la tuviera la figura del comisionado, José María Ángel", ha apuntado. Siempre y cuando, ha matizado, que tuviera todos los medios de enlace y coordinación con los departamentos ministeriales y que el Consell incorporara los suyos.

En ese sentido, ha recordado que le trasladó al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la reunión de la comisión de expertos la necesidad de crear una Comisión Mixta y le replicó que le parecía "bien" y que el comisionado le señaló que cuando decayera la Emergencia se constituiría, pero aún no se ha desarrollado, lo que supone unas "dilaciones" en medidas de coordinación. "Creo que él también piensa que es necesario, pero hay condicionantes que se me escapan que hacen que esto no sea posible".

Gan Pampols, que ha aclarado que él no forma parte del comité de expertos, ha confiado en que el Gobierno acepte el informe del diagnóstico, que está en la web a diposición de aquel que precise "una información técnica". José María Ángel sí que ha asistido a la presentación de este miércoles.

PLAN DE RECUPERACIÓN

El plan de recuperación comenzará en junio y cuenta este año con 2.364 millones --prevé que el año que viene, en 2026, se necesiten otros 1.400 millones-- y ha señalado que sí que habrá tiempo de ejecutar esta cantidad porque las contrataciones serán por declaración de emergencia y que "la prioridad será todo lo que directamente tenga una repercusión inmediata a las personas".

Así, su compromiso es "arrancar" el plan y coordinarlo con la conselleria competente y cuando la ejecución "alcance la velocidad de crucero" que pase en exclusiva la departamento para su desarrollo completo.

En el plan se incluirán también las obras que dependan de otras Administraciones, pero "lógicamente con unas semánticas distintas" que las que competan en exclusiva a la Generalitat, ha puntualizado Aguado.

Asimismo, ha confiado en que a final de año estén todos los ascensores averiados arreglados, comenzando por los 321 que afectan a personas con problemas de movilidad y a familias con niños pequeños, mientras que los garajes estarán revisados este semestre.