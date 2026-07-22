La ganadora de un Grammy Macy Gray actuará el 15 de diciembre en la sala Auditorio Roig Arena - REMITIDA ROIG ARENA

VALÈNCIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compositora y cantante estadounidense Macy Gray actuará el próximo 15 de diciembre en la Sala Auditorio Roig Arena dentro de su gira 'The Trouble With The Truth Tour', con la que continúa celebrando una de las trayectorias más singulares del R&B y el soul contemporáneo, ha anunciado la organización en un comunicado.

Nacida en Ohio, Macy Gray irrumpió en la escena internacional en 1999 con 'On How Life Is', un álbum que superó los millones de copias vendidas en todo el mundo y la consolidó como una de las voces más reconocibles de su generación.

Su inconfundible timbre vocal y una propuesta que fusiona soul, R&B, jazz y pop le han permitido construir una carrera marcada por la personalidad y la autenticidad.

A lo largo de más de dos décadas de trayectoria, Gray ha publicado numerosos trabajos discográficos y ha sido reconocida con algunos de los galardones más prestigiosos de la industria musical.

Nominada en cinco ocasiones a los Premios Grammy, obtuvo el premio a la Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina gracias a 'I Try', la canción que la catapultó al estrellato internacional. Además, ha sido reconocida con dos Brit Awards y ha colaborado con artistas de distintas generaciones y estilos, entre ellos Ariana Grande.

Las entradas para el concierto de Macy Gray salen a la venta el viernes, 24 de julio, a las 10h en la web www.roigarena.com