Garamendi pide que las administraciones se "pongan las pilas" por la dana con la misma "unidad" que los empresarios

La CEV homenajea el legado "innovador" de su vicepresidente Miguel Burdeos, víctima de la dana, y pone su nombre al auditorio de su sede

VALÈNCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha reclamado a las administraciones que "se pongan las pilas" para la recuperación de los municipios afectados por la dana en Valencia y para invertir en unas infraestructuras con las que "posiblemente, si estuvieran hechas, esto no habría ocurrido".

Además, ha apelado a la "unidad política", siguiendo el ejemplo de la "unión empresarial" que respondió con su ayuda "desde el primer día" de la emergencia.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios y durante su intervención en el acto que ha celebrado la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), en homenaje a su vicepresidente, el empresario Miguel Burdeos, que perdió la vida en las inundaciones, y en reconocimiento al compromiso empresarial con los afectados por la dana.

El acto ha contado también con la participación de la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, el presidente de la CEV, Salvador Navarro, y la familia del fallecido. Ha asistido además el presidente de Mercadona, Juan Roig.

Garamendi ha puesto en valor la "solidaridad" que han mostrado los empresarios "durante todo este tiempo desde el momento de la dana" y ha destacado que la CEOE, a través de su fundación, ha enviado casi 3.000 toneladas de alimentos y cien máquinas a las zonas afectadas. Además, ha señalado que junto a la CEV y AVE están recaudando fondos a través de empresas y organizaciones internacionales que se irán trasladando a ciudadnaos y pymes.

Así, CEV, CEOE y la Fundación CEOE donarán el dinero recaudado a 'Desde Valencia para Valencia' -- iniciativa liderada por los cocineros Ricard Camarena, Begoña Rodrigo y Quique Dacosta en colaboración con AVE-- para ayudar a autónomos, comerciantes y pequeños empresarios afectados por la dana a retomar su actividad, a través de ayudas finalistas, nominativas y a fondo perdido por importe de hasta 10.000 euros.

"SI HA OCURRIDO ES PORQUE NO SE HICIERON LAS OBRAS"

El presidente de la CEOE ha pedido "a todas administraciones que se pongan las pilas", "sobre todo" en actuaciones en materia de infraestructuras que "se tenían que haber hecho hace muchos años".

Así, en su intervención, ha preguntado "por qué no se han hecho las inversiones en infraestructuras que tenían que haberse hecho desde hace tantos años", y ha reclamado que se destinen fondos europeos a estas actuaciones. "Si ha ocurrido es porque no se han hecho las obras que tenían que haber estado hechas, no quiero culpar a nadie pero es una realidad", ha lamentado el presidente de la CEOE.

Asimismo, Garamendi ha remarcado que las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros las han pagado las empresas afectadas con sus primas. "Nadie nos está regalando nada", ha afirmado, antes de destacar también que los créditos ICO los concede la banca porque lo que es público son los avales.

Además, el presidente de la CEOE ha puesto en valor al Rey Felipe VI como un "auténtico ejemplo de liderazgo y de volcarse con el país y con la sociedad". Su ejemplo "es un mepuje que hace que otras administraciones tengan que ponerse las pilas", ha reiterado.

"SIN DIFERENCIAS POR COLORES"

En la misma línea, el presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha aprovechado su intervención para reivindicar "la máxima implicación de todas las administraciones, sin diferencias por colores", políticas más efectivas y preventivas ante futuros desastres, la resolución de expedientes por parte del Consorcio; así como ayudas acordes a los daños "y que lleguen al ritmo que necesitan familias y empresas".

Salvador Navarro también ha puesto en valor la "respuesta rápida y la acción coordinada" del sector privado en la dana. "en los momentos más difíciles, nuestro colectivo sabe unirse y actuar con determinación, como ya vimos durante el covid", ha destacado.

Asimismo, ha incidido en el hecho de que "las primeras ayudas directas a los damnificados también llegaron desde el sector privado". En concreto se ha referido a las aportadas por el presidente de Mercadona, Juan Roig, presente en el acto.

En la misma línea, Fátima Báñez ha añadido: "Volvemos a dar un ejemplo de compromiso y responsabilidad que continúa y permanecerá hasta la recuperación del tejido productivo valenciano. Seguimos en colaboración con la CEV sumando voluntades por las empresas y los autónomos valencianos, y por sus trabajadores".

RECUERDO A MIGUEL BURDEOS

El acto en la sede de la CEV ha rendido homenaje a Miguel Burdeos, con la colocación de una placa en el auditorio, que a partir de este jueves llevará el nombre del empresario valenciano, fundador de SPB. De él, Garamendi ha destacado su responsabilidad también en la directiva de la CEOE, su figura como referente empresarial y ha asegurado que era "muy difícil" no quererle.

Salvador Navarro, en un discurso en el que se ha mostrado emocionado, ha destacado que "el legado de esfuerzo, innovación y compromiso" de Miguel Burdeos, que "va a seguir inspirándonos".

"Miguel fue un prescriptor como nadie de la innovación empresarial como elemento estratégico para el desarrollo empresarial en la Comunitat Valenciana", ha asegurado el presidente de la CEV en unas palabras en las que ha manifestado que "lo que realmente lo distinguía no eran sus logros empresariales, sino su humanidad". En este sentido, ha destacado "su integridad, generosidad y dedicación, que han dejado una marca imborrable en todos los que hemos tenido el privilegio de conocerlo y compartir tiempo con él".

La esposa de Burdeos, Amparo Andreu, ha sido la encargada junto a sus hijas de descubrir la placa conmemorativa que a partir de este jueves luce en la entrada de la sala. "Para nosotros es como si su legado sigue vivo en ese espacio. Es un acto de cariño y respeto que jamás olvidaré", ha dicho