Garamendi propondrá este miércoles a Lafuente como nuevo vicepresidente de la CEOE

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi (i), junto al presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Vicente Lafuente (d) - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha confirmado que este miércoles propondrá al Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de la patronal el nombramiento del presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, como vicepresidente de la CEOE.

De esta forma, Lafuente sucederá a Salvador Navarro también en esta responsabilidad dentro de la CEOE. No obstante, Navarro continuará en la Junta Directiva de la CEOE y seguirá siendo presidente de la Comisión de Relaciones con Las Cortes.

Así lo ha explicado Garamendi, en declaraciones a los medios de comunicación este martes, tras participar en la reunión de la Junta Directiva de la CEV, en la que se le han trasladado las prioridades empresariales de Alicante, Castellón y Valencia, así como la hoja de ruta de la nueva etapa de la Confederación con Vicente Lafuente al frente.

Garamendi ha agradecido el "trabajo extraordinario" de Salvador Navarro en la CEOE y su labor "gestionando la unidad de los empresarios de la Comunitat Valenciana". Asimismo, también ha transmitido su apoyo a Vicente Lafuente en esta nueva etapa.

Por su parte, Vicente Lafuente ha señalado que la reunión de este martes se enmarca en la puesta en marcha de su proyecto para la CEV y ha señalado la importancia de visibilizar el apoyo de la CEOE. "Hemos cogido el relevo para ir más rápido todos", ha señalado.

"Van a contar con todo nuestro apoyo en CEOE, como así ha sido siempre, desde el trabajo, desde la participación en todas las comisiones en las que podemos formar parte nosotros. El apoyo institucional lo hemos sentido siempre por parte del presidente de la CEOE y yo creo que es un momento de pistoletazo de salida de este proyecto", ha comentado.

Lafuente ha insistido en su voluntad de visibilizar que "la sociedad está en estos momentos por encima de la política" y ha insistido: "Queremos huir de esa polarización, estar todos de acuerdo, acercarnos lo máximo posible a los agentes sindicales también y dar un paso, que creo que la sociedad necesita en estos momentos, que es ofrecer estabilidad".