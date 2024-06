Garamendi reitera que la reducción de jornada del Gobierno no es buena para la economía y le afea su "monólogo social"

Asegura que en estas cuestiones "a veces" la patronal "echa de menos" a Nadia Calviño



VALÈNCIA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha insistido este jueves en que las negociaciones para la norma de la reducción de la jornada laboral han sido un "monologo social", al tiempo que ha cuestionado "cómo las pequeñas empresas tienen capacidad de aguantar estos tirones regulatorios sin consultar".

"No es bueno para la economía", ha subrayado durante su intervención en el I Foro Económico y Social del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica y que se ha celebrado este jueves en València.

Garamendi ha subrayado que la pregunta a plantear no debe ser "quién no quiere trabajar menos y ganar más", sino "cómo se puede ser competitivo, cómo se puede hablar de la productividad".

El presidente de la CEOE ha expuesto que en España hay más de dos millones de empresas y el 98% son muy pequeñas". "La pregunta es cómo van a ser capaces de aguantar este tirón y entonces, la realidad es que pensando en ellas, pues no tiene mucho sentido. Pensamos que no es bueno para la economía, lo digo con sinceridad", y "los más débiles son los que van a sufrir este planteamiento", ha señalado.

Garamendi ha puntualizado que "nadie está diciendo que no se reduzca el tiempo del trabajo", pero que debe hacerse "a través del diálogo social bipartito en los convenios", porque "tiene poco que ver un sector con otro".

Además, ha apuntado que, aunque él "nunca" va a deslegitimar al gobierno y mantiene "la lealtad institucional", lo que está haciendo el ejecutivo "no es diálogo social" sino un "monólogo social". "Es ir a una mesa a que te digan que digas que sí a lo que quieran que digas", ha aseverado.

El presidente de la patronal ha utilizado una comparación futbolística para lamentar que la negociación ha sido como si al salir al campo te dijesen que "vas a perder 5-0" y "el árbitro va vestido del equipo contrario". "Y ahora me vas a decir que sí, y si no, es que no sabes negociar", ha apostillado, para señalar que esto es lo que ha hecho el Gobierno con su "ultimátum".

Así, ha dicho que el Gobierno "aplique el día 1 lo que tenga que hacer" y que la CEOE no va a "discutir qué puede hacer el Gobierno", pero la norma tendrá que ir después al Parlamento, "y en el Parlamento también, lógicamente, nosotros responderemos lo que tengamos que hacer".

Preguntado por si cree que tiene apoyos en el Parlamento y en los socios de Gobierno, Garamendi ha respondido: "No lo sé, no me gusta hablar de política, pero nosotros, lógicamente, vamos a plantear nuestra postura con total lealtad".

El representante de los empresarios ha lamentado que "no se ha querido hablar" del absentismo, cuando "faltan un millón de personas todos los días a trabajar". También ha remarcado que "las horas pactadas en convenios son, efectivamente, 39,5 horas, pero las horas reales son 34,5" y que en el País Vasco el número baja hasta las 31,5 horas.

Asimismo, Garamendi, al mencionarse en el acto a la exvicepresidenta Nadia Calviño --que ha intervenido por la mañana en el foro--, ha indicado: "En estas cosas a veces la echamos de menos".

Por otro lado, Garamendi ha destacado los más de 15 acuerdos alcanzados con el Gobierno, entre ellos la reforma laboral, y ha criticado que "el Gobierno se la está cargando" por la prevalencia de los convenios autonómicos, al tiempo que ha denunciado que "están incumpliendo el artículo 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)". "Cuando llegas a un acuerdo, realmente es a largo plazo", ha reprochado.

Asimismo, preguntado por si cree que la economía española va bien a pesar de la política, el presidente de la patronal ha opinado que "las cosas no van mal" y que "no va ni como un cohete, ni fatal". Garamendi ha destacado los datos "excepcionales" del turismo y el impulso de los fondos europeos, a la vez que ha llamado a "poner mucha incidencia" en la industria y su autonomía estratégica.

No obstante, ha manifestado que le "preocupa" que, en un momento en el que hay "récord de recaudación", el déficit de España "ronde el 4%" y la deuda esté en un 109% frente al objetivo de la UE del 60%. "El día que vaya mal, ¿dónde vamos a ir?", se ha preguntado, antes de destacar que "debemos 200.000 millones" y 30.000 millones "solo de intereses".

Garamendi ha indicado que "la primera preocupación" de los empresarios es "la inestabilidad política" y ha apelado a la "seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma". "Yo creo que no estamos hablando tanto de lo que está ahora, que no está mal, como de qué hacemos de futuro", ha agregado.

Respecto a si considera positiva la competencia entre comunidades autónomas, el presidente de la CEOE cree que "es buena" y la ha habido siempre, pero "dentro de un orden". Ha pedido "aprender del que lo hace bien", pero que "no compitan para que el que lo hace mal pedir que gastemos más".

Sobre el Corredor Mediterráneo, Garamendi cree que la reivindicación de su desarrollo "va calando y se están consiguiendo cosas", pero "siempre van más lentas de lo que pensamos". En su opinión, es importante "aprovechar los fondos europeos para generar las infraestructuras para que luego la propia iniciativa privada genere riqueza". Considera que renunciar a la ampliación del Aeropuerto del Prat es "un error brutal" y que la ampliación norte del Puerto de València es "un acierto".

Finalmente, ha criticado la burocracia y que se publiquen 1.300.000 páginas del Boletín Oficial del Estado, equivalentes en una fila de papeles al recorrido de Madrid a Murcia.