Garamendi reivindica el Corredor Mediterráneo para el crecimiento de la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha reivindicado este martes en València el Corredor Mediterráneo y ha mostrado su apoyo al movimiento empresarial #QuieroCorredor en la defensa de una infraestructura que considera necesaria para el crecimiento de la Comunitat Valenciana.

Así lo ha remarcado, en declaraciones a los medios, tras participar en València en una reunión de la Junta Directiva de la CEV junto al nuevo presidente de la patronal valenciana, Vicente Lafuente.

Garamendi ha explicado que el jueves no podrá asistir al último Acto Empresarial por el Corredor que organiza en el Roig Arena el movimiento impulsado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), ya que coincide con el 40 aniversario de la Fundación CEOE.

"Me gustaría decir que yo quiero corredor, que es el corredor de todos. Es el corredor que articula España, y que es en este caso el corredor que Valencia necesita", ha señalado Garamendi.

El presidente de la CEOE ha puesto en valor el trabajo de AVE, del presidente de Mercadona, Juan Roig, y de la sociedad civil que está "pidiendo algo que es lógico para el crecimiento de la comunidad". "Por lo tanto, yo quiero corredor", ha insistido.